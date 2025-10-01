Quiso esquivar taco en Uno Norte y terminó atrapada en el estero Marga Marga: insólito procedimiento en puente de Viña del Mar

La alta congestión vehicular registrada en la avenida Uno Norte de Viña del Mar hizo que una joven conductora de 24 años decidiera acortar camino por el estero Marga Marga, cuestión que generó un importante procedimiento de Bomberos, Carabineros y el SAMU, debido a que la universitaria quedó atrapada en el curso de agua.

Al advertir que eran varios los automovilistas que tomaron la decisión de desplazarse por el estero, la joven de iniciales B.B.P. decidió hacer lo mismo para llegar más rápido hasta su universidad. No obstante, a la altura del puente Cancha, su automóvil, un Volkswagen Gol, no respondió más y quedó literalmente empantanada.

Producto de esto, equipos de rescate, encabezados por el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y personal del SAMU, llegaron hasta el lugar para socorrer a la joven y retirar el vehículo, operativo que concluyó de buena manera y sin causar lesiones en la estudiante que, de todas maneras, quedó en estado de shock debido a lo ocurrido.

Puranoticia.cl llegó hasta el sitio del suceso, sin embargo la joven se excusó de entregar sus declaraciones. No obstante, Carabineros sí lo hizo, afirmando que lo ocurrido fue un mal procedimiento de tránsito, descartando lo que se había informado en un primer momento, en torno a la caída de un automóvil desde el puente al estero.

