Quintero sumará cámaras lectoras de patentes y anuncia avance de proyecto para instalar 62 nuevos dispositivos de televigilancia

Durante la última sesión del Concejo Municipal de Quintero, se informó que la comuna llevará a cabo próximamente una serie de mejoras en materia de seguridad.

En primer lugar, se informó en la instancia comunal que la comuna del litoral norte de la región de Valparaíso contará con cámaras para registrar patentes.

En específico, se detalló en el Concejo Municipal que en la actualidad se están tramitando algunos permisos para la instalación de estos equipos.

De igual forma, la Secretaría de Planificación Comunal (Comunal) indicó que se sigue articulando el proyecto para implementar 62 cámaras de televigilancia.

Se trata de una iniciativa que financiará Codelco División Ventanas, la cual se trabaja de la mano con el Departamento Municipal de Seguridad Pública de la comuna.

Estos equipos de seguridad se instalarán en diversas calles de la zona urbana de Quintero, las que se podrán visualizar en la Central de Comunicaciones (Cenco).

Estos avances en materia de seguridad se dan a conocer luego de algunos hechos delictuales ocurridos en algunos condominios sociales de la comuna.

De igual forma, en el Concejo se analizaron las pocas atribuciones que la ley le otorga a los agentes municipales, recordando que en la actualidad su labor consiste en hacer recorridos disuasivos por las distintas calles, tanto urbanas como rurales.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA