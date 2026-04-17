Quintero recibirá más de $1.303 millones del Royalty Minero para proyectos sociales

Desde el martes 14 de abril, Quintero comenzó a recibir los fondos del Royalty Minero. Se trata de más de 1.303 millones de pesos que el Municipio podrá invertir en desarrollo social, seguridad y salud que serán destinados a infraestructura y mejoras comunitarias necesarias para elevar la calidad de vida de sus habitantes.

El anuncio se enmarca en la distribución nacional de $56.633 millones que el Estado transfiere a 309 comunas. De ese total, Quintero se beneficia con recursos provenientes tanto del Fondo de Comunas Mineras (FCMI) como del Fondo de Equidad Territorial (FET), lo que le otorga un margen de acción sin precedentes para sus urgencias.

La entrega de los recursos se realizará en cuotas, siendo la primera de $325.782.768 que ya fueron transferidos a la cuenta municipal y que permitirá invertir en desarrollo social real y concreto para las familias de la comuna.

Para el alcalde Rolando Silva,"estos recursos adicionales a nuestro presupuesto municipal nos permitirá priorizar proyectos emblemáticos e históricos de nuestra comuna, como la segunda etapa del agua potable y alcantarillado de Loncura”. El equipo municipal destinará inicialmente $400 millones para avanzar en el diseño de ingeniería, la regularización de calles y la tramitación ambiental para este proyecto.

CRÓNICA DE GESTIÓN

El director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Alonso Retamales, detalló que "lo primero fue mencionarle al alcalde que existía la posibilidad de presentar ante el Ministerio de Minería y sus instituciones un estudio que podía determinar que la exFundición Codelco Ventanas está dentro de la comuna de Quintero y eso se estableció mediante estudio de lo que son distintas planimetrías que le dan origen a lo que fundamenta la subdivisión comunal regional”.

Este trabajo fue realizado con los planos que mantiene el Servicio de Impuestos Internos, a través de un convenio con la Municipalidad de Quintero, debido a que la presentación a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) debe incluir una planimetría basada en los documentos del SII.

Luego, con el equipo jurídico municipal lograron establecer los límites jurídicos de la comuna, porque existen límites con interpretación de la ley y límites geopolíticos, y la Secpla debía establecer a cabalidad las fronteras comunales para lograr el objetivo, sobre todo para la presentación ante la Subdere.

Con este desembolso, Quintero se suma a la nómina de comunas que comienzan a ver un retorno concreto por su vocación productiva. Vecinos de sectores de Loncura, las zonas rurales y la península verán un aumento en su calidad de vida en mejoras palpables, especialmente en pavimentación, alcantarillado, agua potable y recuperación de espacios públicos.

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