Quintero intensifica limpieza de sumideros y vías para enfrentar nuevo frente

Con el objetivo de reducir los riesgos ante la llegada de nuevos sistemas frontales, la Municipalidad de Quintero continúa ejecutando un plan preventivo de limpieza de vías y sumideros de aguas lluvia en distintos sectores de la comuna.

Las labores se concentran actualmente en el entorno del terminal de buses, uno de los puntos de mayor circulación vehicular y donde, durante intensas lluvias, confluyen aguas provenientes del cerro La Cruz que arrastran barro y piedras, dificultando el tránsito.

La jefa del Departamento de Aseo y Ornato, Denis Martínez, explicó que los trabajos se desarrollan de manera coordinada junto a Aseo y Ornato y Servicios Generales, para despejar las vías y disminuir los riesgos de accidentes durante futuras lluvias.

“Por instrucción del alcalde Rolando Silva estamos realizando labores de mitigación, limpieza y retiro de sedimentos para mantener despejada esta importante vía de acceso, donde existe un alto flujo vehicular y que resulta especialmente vulnerable durante los temporales”, señaló la funcionaria.

Cabe hacer presente que estas acciones forman parte del plan preventivo impulsado por el Municipio de Quintero para reforzar la seguridad de vecinos y conductores, manteniendo la infraestructura urbana en mejores condiciones y fortaleciendo la capacidad de respuesta comunal frente a nuevos eventos climáticos.

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