Quintero fue incorporado a comunas que recibirán royalty minero desde el 2026

Este viernes 5 de diciembre se anunció oficialmente la incorporación de Quintero al fondo «Comunas Mineras», marcando un avance significativo para el desarrollo local.

Días antes, en el Diario Oficial se publicó el listado de las 45 comunas que serán beneficiadas con el royalty minero a partir del año 2026, incorporándose por primera vez a Quintero, gracias a diferentes gestiones realizadas ante diversas instituciones.

A juicio del Municipio, este hito hace justicia a una comuna que durante décadas ha sufrido los embates de la industrialización de la bahía, lo que ha favorecido principalmente el desarrollo económico de las comunas donde se ubican las casas matrices de las empresas, quedando para Quintero solo las externalidades negativas.

El alcalde Rolando Silva, tras conocer la noticia, indicó que "este logro tiene un profundo significado para nuestra comunidad. Es resultado de un trabajo serio y constante realizado durante este año por nuestra administración, en especial por el secretario comunal de Planificación, Alonso Retamales, quien junto a su equipo dedicó tiempo, responsabilidad y firmeza para que esta gran noticia fuera posible”.

También destacó la gestión del diputado Nelson Venegas, de quien dijo que "nos acompañó en múltiples oportunidades donde pudimos exponer nuestros puntos de vista. Gracias a este esfuerzo en conjunto, Quintero fue considerada a partir del año 2026 como comuna beneficiaria del royalty minero, un avance que refuerza el reconocimiento hacia nuestro territorio y su contribución al país".

En tanto, la subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere), Francisca Perales, señaló que "a partir del año 2026 Quintero se incorpora al segundo fondo que distribuye recursos del royalty hacia las comunas, que es el fondo de Comunas Mineras. Por tanto, a partir del próximo año, Quintero será una comuna que reciba tanto el Fondo de Equidad Territorial como el Fondo de Comunas Mineras, para precisamente trabajar en iniciativas que sean importantes para la comunidad”.

Desde la implementación del royalty minero, la comuna sólo había recibido recursos a través del Fondo de Equidad Territorial. Sin embargo, a partir del año 2026, y dependiendo de diversos factores, la comuna podrá contar con nuevos aportes directos que permitirán destinarlos a necesidades locales prioritarias, como seguridad, salud, educación y recuperación de espacios públicos.

