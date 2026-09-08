Quintero despliega maquinaria para reparar calles y pasajes de Loncura: ya van más de 200 metros intervenidos

Con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y contribuir a una mejor calidad de vida de los vecinos de Loncura, la Municipalidad de Quintero inició un plan de reparación y reacondicionamiento de superficies de calles y pasajes.

Los trabajos comenzaron en avenida 11 de Septiembre, una de las principales y más extensas vías de Loncura. A la fecha, las labores han permitido intervenir más de 200 metros lineales, utilizando aproximadamente 150 metros cúbicos de maicillo.

El encargado del Departamento de Servicios Generales de la Municipalidad de Quintero, Luis Orellana, explicó que "estamos emprendiendo un plan de trabajo que comprende reparaciones y reacondicionamiento de superficies de las calles y pasajes de la localidad de Loncura. El día lunes 7 de septiembre iniciamos el trabajo en esta avenida 11 de Septiembre, que es una de las más anchas y extensas en esta localidad y, hasta el momento, hemos desarrollado trabajo en más de 200 metros lineales, empleando alrededor de 150 metros cúbicos de maicillo”.

Respecto del procedimiento utilizado, Orellana detalló que "se van sacando todos los montículos que entorpecen de una u otra forma la circulación y, asimismo, también rellenando todos aquellos eventos que hay, que de una u otra forma pueden provocar accidentes de tránsito o daños en los vehículos de las personas que circulan a diario por esta vía”.

Para desarrollar estas labores, el municipio dispuso de una motoniveladora, una retroexcavadora, un minicargador y un camión tolva, destinado al traslado del maicillo utilizado en el reacondicionamiento de las superficies.

Según explicó el encargado de Servicios Generales, "esta primera etapa vamos a desarrollarla hasta este próximo viernes para poder dejar el máximo de calles y pasajes en condición operativa y, tal como lo dije en algún instante, propiciar una mejor calidad de vida para las personas que viven en esta localidad”.

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