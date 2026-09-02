Quintero anuncia tres días de música, gastronomía y tradiciones para celebrar Fiestas Patrias

Tres jornadas de música, gastronomía, folclor y tradiciones prepara la comuna de Quintero para celebrar las próximas Fiestas Patrias, con una nueva edición de su Gran Fiesta Costumbrista, que se desarrollará entre el jueves 17 y el sábado 19 de septiembre.

El evento tendrá como escenario principal la explanada del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, recinto que durante las tres jornadas también albergará puestos gastronómicos, artesanía, emprendimientos locales, juegos infantiles y foodtrucks, configurando una actividad dirigida tanto a vecinos como a quienes lleguen a la comuna durante el feriado.

La programación musical fue presentada por el alcalde Rolando Silva, quien destacó la combinación de artistas nacionales con expresiones culturales locales.

La primera jornada, el jueves 17 de septiembre, estará encabezada por Alanys Lagos y posteriormente por Koky y su Gran Banda Tropical. El viernes 18 será el turno de Leo Rey y su Banda, además de exponentes históricos de la música sound chilena.

El sábado 19, en tanto, la celebración continuará con las presentaciones de Agrupación Marilyn y Los Vikings 5. A ellos se sumarán agrupaciones folclóricas de Quintero y exponentes de la cumbia local.

"Quintero ya se prepara para las Fiestas Patrias, para la Gran Fiesta Costumbrista año 2026. Los días 17, 18 y 19 de septiembre los vamos a estar esperando con excelente música, tradiciones y, lo más importante, buena gastronomía y muy buena artesanía en la comuna de Quintero", señaló Silva.

Junto con los espectáculos musicales, la actividad contempla espacios para emprendedores y artesanos de la comuna, además de una oferta gastronómica que estará disponible durante las tres jornadas.

Desde el municipio señalaron que también se contemplan medidas de seguridad para el desarrollo de la celebración, con el objetivo de permitir el normal funcionamiento de las actividades y la asistencia de vecinos y visitantes.

De esta manera, la Gran Fiesta Costumbrista 2026 concentrará durante tres días parte de la oferta cultural, gastronómica y artística de Quintero, en una programación que busca reunir las tradiciones de Fiestas Patrias con artistas nacionales y representantes del talento local.

PURANOTICIA