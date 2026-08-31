Quilpué suma nuevos operativos para retirar rucos y recuperar espacios públicos ocupados

La Municipalidad de Quilpué realizó un nuevo operativo de retiro de rucos en Av. Freire con Baden Powell, en un terreno ubicado al costado del supermercado del sector y en Av. Ramón Freire con calle La Paz donde, además, participó la Dirección de Operaciones quien se encargó de retirar estructuras y dejar limpio el espacio.

Estos dos operativos se suman a otros 14 puntos ubicados en avenidas Centenario y Marga Marga, calle Freire, Cumming, El Retiro, El Ocaso, Baden Powell, Colinas de Oro y Belloto Sur, en la zona del consultorio recuperando de este modo, lugares afectados por ocupaciones reiteradas e incivilidades.

El plan de estas características impulsado por la administración de la alcaldesa Carolina Corti, tiene el propósito de recuperar espacios públicos, reforzar la seguridad en los barrios y dar respuesta a denuncias de vecinos.

“Estos son espacios que pertenecen a los vecinos y que deben estar disponibles para que las familias, las personas mayores, las personas que transiten por el lugar”, indicó la jefa comunal de la Ciudad del Sol.

De igual forma, sostuvo que "continuaremos realizando estos operativos de retiro de rucos y recuperando espacios públicos en distintos sectores de Quilpué para recuperar entornos, mejorar la convivencia y brindar mayor seguridad a los vecinos”.

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