Quilpué realizará primera «Vacunación en tu Auto» para reforzar campaña de invierno

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la campaña de vacunación y facilitar el acceso a la inmunización de los grupos objetivos, la Corporación Municipal de Quilpué realizará la primera «Vacunación en tu Auto», iniciativa que permitirá a vecinos vacunarse de manera cómoda, rápida y segura, sin necesidad de descender de sus vehículos.

La actividad se desarrollará este sábado 9 de mayo, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en calle Freire, hacia el centro, a la altura de La Polar y Jumbo, después del semáforo.

Durante la jornada, los equipos de salud administrarán vacunas contra Influenza, Covid-19 y Neumo 23, dirigidas a los grupos objetivos definidos por el Ministerio de Salud, entre ellos personas mayores, pacientes crónicos, embarazadas y niños y niñas.

De acuerdo a Katherine Aliaga, referente de Epidemiología de la Corporación Municipal de Quilpué, esta estrategia busca acercar la vacunación a la comunidad, facilitando el acceso de las personas a la inmunización de manera rápida, cómoda y segura, especialmente en temporada de alta circulación de virus respiratorios.

“Queremos acercar la salud a nuestros vecinos y vecinas, entregando alternativas cómodas y accesibles para vacunarse. Invitamos a la comunidad a informarse y aprovechar esta jornada especialmente pensada para facilitar el proceso de inmunización, esta campaña está dirigida a los grupos objetivos, especialmente las personas mayores de 60 años, los niños y niñas desde los seis meses hasta las cinco años de edad familias con lactantes menores de seis meses o personas inmuno comprometidas", sostuvo la referente.

Desde la Corporación Municipal de Salud reiteraron el llamado a la comunidad perteneciente a los grupos objetivos a vacunarse y aprovechar esta modalidad innovadora, pensada para facilitar el acceso a la inmunización de manera rápida y segura.

Esta jornada se enmarca en las distintas estrategias de salud preventiva impulsadas por la Corporación Municipal, orientadas a acercar la atención a los vecinos y vecinas, y fortalecer el cuidado de la salud durante la temporada invernal.

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