Quilpué implementa tecnología que diagnostica el estado de los árboles sin dañarlos

La Municipalidad de Quilpué incorporó la técnica de tomografía arbórea para conocer el estado de sus árboles, a través de un diagnóstico no destructivo que utiliza ondas sonoras (tomografía sónica) para evaluar la salud interna de los árboles, detectando grietas sin dañarlos. Los equipos miden la velocidad del sonido a través de la madera para crear un mapa que permite evaluar la seguridad y estabilidad del árbol.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que “para nosotros es muy importante avanzar en el cuidado de nuestros espacios públicos y, especialmente, de los árboles que forman parte del patrimonio natural de Quilpué. La incorporación de esta nueva tecnología nos permite contar con información más precisa sobre su estado, lo que facilita tomar decisiones responsables respecto a su manejo y mantención”.

“De esta forma, no solo estamos protegiendo estas especies, sino también resguardando a nuestros vecinos mediante un trabajo preventivo que busca anticiparse a posibles riesgos”, recalcó la jefa comunal de la Ciudad del Sol.

Este tipo de análisis no es invasivo para las especies arbóreas y permite determinar con mayor precisión las acciones de mantención necesarias que debe adoptar la casa edilicia, especialmente en ejemplares de gran tamaño o antigüedad.

Ramón Mendoza, geógrafo de la Dirección de Operación del Municipio de Quilpué, explicó que “este escáner nos va a mostrar la salud interna del árbol, si presenta algún problema fitosanitario o alguna dificultad en su estructura para que nosotros podamos realizar los manejos correspondientes”.

“Esto en parte es para estudiar los árboles emblemáticos y añosos que tenemos en la comuna y así prepararnos para la temporada de invierno, para que estos árboles no sufran alguna complicación dentro de su estructura que pueda causar algún daño a la comunidad o a la infraestructura”, detalló el profesional.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Álvaro Moreno explicó que “esta labor en general se realiza a través de ondas ultrasónicas que viajan por medio de las cavidades o el tejido pulposo del árbol para ir demostrando cómo está su estado interno en general. Siempre se realizan varias tomas dependiendo el tamaño y la dimensión del tronco y con eso uno va haciendo interpretaciones de lo que va arrojando los datos numéricos del software”.

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