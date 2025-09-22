Quilpué implementará cambios en el sentido del tránsito en tres calles claves a partir del 27 de septiembre

Con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y evitar la congestión vial en la comuna, desde el sábado 27 de septiembre se implementarán cambios en el sentido de tránsito de las calles Cuarta, Quinta y Sexta, entre Condell Sur y Avenida Los Carrera.

La calle Cuarta pasará de ser bidireccional a unidireccional en dirección norte a sur.

La calle Quinta, será unidireccional de sur a norte.

Mientras, la calle sexta, tendrá un único sentido de norte a sur.

La modificación del sentido vial corresponde a la sociabilización de esta administración con distintas agrupaciones sociales y vecinales del sector. Por lo mismo, es de suma importancia que los quilpueínos consideren esta información al momento de planificar sus viajes y trayectos.

Desde este sábado 27 de septiembre, estos cambios estarán debidamente señalizados para orientar tanto a conductores como peatones.

La Ilustre Municipalidad de Quilpué invita a la ciudadanía a revisar el mapa con las modificaciones de tránsito en sus redes sociales @muni_quilpue.

