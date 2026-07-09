Quilpué despliega intenso operativo de retiro de rucos para recuperar espacios públicos 

La Municipalidad de Quilpué, en coordinación con Carabineros, llevó a cabo un nuevo operativo de retiro de rucos en distintos puntos de la comuna, como parte de las acciones destinadas a recuperar espacios públicos y reforzar la seguridad.

El procedimiento fue ejecutado por personal policial y funcionarios de Seguridad Pública, quienes intervinieron el costado de la vía Troncal Sur, a la altura de la 5ª Compañía de Bomberos, además de un segundo punto ubicado en el sector de Santa Rosa.

En el marco del procedimiento policial-municipal, también se efectuaron controles y fiscalizaciones a las personas que permanecían en los lugares intervenidos.

Desde el Municipio de Quilpué señalaron que estas intervenciones forman parte de un plan permanente orientado a recuperar espacios de uso público, fortalecer la seguridad comunal y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.

PURANOTICIA