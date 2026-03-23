Quilpué decreta duelo comunal por muerte del destacado Dr. Luis Basáez, médico clave en la estrategia local contra el Covid-19

Duelo comunal se decretó en Quilpué por la muerte del destacado doctor Luis Basáez Gutiérrez, quien fuera el hombre tras la estrategia que permitió a la ciudad sobrevivir a la primera ola de la pandemia del Covid-19 sin ingresar a cuarentena.

El médico de profesión fue director del Área de Salud Municipal de Quilpué, además de haber sido candidato a Alcalde en las primarias municipales de 2020.

Además, el anestesista se desempeñó como director del Hospital de Quilpué entre los años 1998 y 2003, para luego continuar en la Corporación Municipal.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que el médico "deja una huella imborrable no sólo por su trayectoria, sino por su calidad humana y compromiso con cada paciente, colega y funcionario".

Asimismo, sostuvo que "quienes lo conocimos podemos destacar su cercanía, su generosidad y su permanente disposición a aportar, incluso hasta sus últimos días".

También destacó que siempre fue "preocupado de cómo mejorar la salud para nuestra comuna y orientando también el trabajo de esta nueva administración".

"Siempre le estaré agradecida", sentenció la jefa comunal.

Cabe hacer presente que sus funerales se realizaron este domingo en la parroquia San Antonio, en Viña del Mar, desde donde su féretro fue trasladado hasta el cementerio Parque del Mar, ubicado en la comuna de Concón.

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