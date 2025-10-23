Quilpué cuenta con un plan reforzado de prevención de incendios forestales 2025-2026

Tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, que afectó a más de 1.700 familias de Quilpué, la Municipalidad ha reforzado su compromiso con la prevención de este tipo de emergencias. En ese contexto, para el periodo 2025-2026 se proyecta intervenir más de 17.000 metros de deshierbe en sectores habituales y periurbanos, retirar 600 m³ de basura y residuos voluminosos para disminuir el riesgo de propagación del fuego, y mantener más de 85.000 metros lineales de caminos que funcionan como cortafuegos y así, a su vez garantizar el acceso rápido de vehículos de emergencia y fortalecer las vías de evacuación.

Para ello, se han desplegado cuatro cuadrillas integradas por 16 trabajadores, quienes movilizarán cuatro camionetas, dos camiones y maquinaria pesada, que incluye una motoniveladora, una retroexcavadora y dos camiones tolva, permitiendo cubrir de manera eficiente distintas áreas de la comuna.

El Plan de Prevención de Incendios Forestales de Quilpué se vincula directamente con el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid), instancia comunal encargada de coordinar las acciones preventivas ante incendios en estrecha articulación con Bomberos, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Asimismo, la Municipalidad ha fortalecido la vinculación con las Agrupaciones Comunitarias de Emergencias, realizando capacitaciones, talleres de silvicultura preventiva y ejecutando el programa “Comunidades Preparadas”, todo ello en colaboración con Conaf.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que "estamos muy orgullosos de haber comenzado ya con las labores de prevención, sobre todo considerando el lamentable contexto en que aún hay familias afectadas por el megaincendio ocurrido en 2024. Con la presentación de este plan, queremos que nuestros vecinos sepan que estamos preparándonos y que, juntos, con trabajo y esfuerzo, podemos reducir riesgos, cuidar nuestro entorno y proteger la vida de quienes más amamos”.

Paz Fernández, directora de Gestión de Riesgos y Emergencias, indicó que “este Plan de Prevención de Incendios Forestales organiza nuestras labores de desmalezado, mantención de cortafuegos, caminos, patrullajes preventivos, entre otros. Por lo mismo, nuestro objetivo es claro: anticiparnos a los riesgos, educar, continuar coordinándonos con instituciones y estar preparados durante la temporada estival”.

PURANOTICIA