Quilpué cuenta con siete nuevas motos que reforzarán la prevención y combatirán delitos

Siete motocicletas, que fueron financiadas con recursos municipales, se suman a 10 móviles que recorren Quilpué 24/7, al número único de seguridad 1527 y a un trabajo conjunto que se viene realizando con Carabineros, a través de la firma del convenio OS14 que permite realizar rondas conjuntas para la prevención del delito.

La alcaldesa Carolina Corti señaló respecto de esta adquisición que "llevamos 11 meses de gestión, entre ellos ya tenemos el número único, un aumento de un 70% en el personal municipal, un aumento de un 50% en la cantidad de vehículos municipales, y además estamos próximos a la aprobación de pórticos”.

“En este sentido no podía faltar el compromiso que habíamos hecho desde la Municipalidad hacia Carabineros, entregando el instrumento que pareciera ser el más eficaz en una geografía como ésta, que mezcla lo rural con lo urbano, que necesita rapidez, que necesita eficiencia y que trabaja con evidentemente el convenio OS14, que ha dado muy buenos resultados en los patrullajes mixtos”, sentenció.

Por su parte, la jefa de la V Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, destacó que "en palabras prácticas, esto va a permitir que los carabineros lleguen antes a los procedimientos policiales y que puedan acceder a caminos que son sinuosos. La moto es un elemento muy dúctil para el patrullaje policial".

Las cinco motos serán destinadas a la Segunda Comisaría de Quilpué, tanto a la Subcomisaría Anselmo Tapia, como a la Tenencia Rita Olivares.

Para finalizar, el director de Seguridad Pública, Andrés Sánchez, subrayó que “como Municipio y Dirección Pública estamos no solo coordinados con Carabineros, sino también escuchamos a nuestros vecinos y vecinas en reuniones semanales que tenemos en distintos sectores de la comuna, donde el principal objetivo es recoger sus problemáticas y urgencias".

PURANOTICIA