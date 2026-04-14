Quilpué coordina acciones con autoridades regionales para fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales

En el marco de los recientes hechos que han afectado la convivencia escolar en la región de Valparaíso y las situaciones registradas en Quilpué, la alcaldesa Carolina Corti sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Gobierno y comunidades educativas para coordinar medidas para fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales.

En la instancia participaron la seremi de Gobierno, Rosario Pérez; el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes; además de equipos del SLEP Marga Marga, Junaeb, representantes de establecimientos educacionales y centros de padres y apoderados, generando un espacio de trabajo para abordar la situación que afecta a las comunidades escolares.

La alcaldesa Corti señaló que “para nadie es una sorpresa que estamos viviendo tiempos difíciles al interior de las aulas. Por lo mismo, en estos momentos nos preocupa que nuestras familias, docentes y alumnos se sientan seguros. Así es que estamos reunidos para establecer un diálogo con las comunidades educativas y llevar a cabo soluciones concretas”.

Asimismo, la jefa comunal recalcó que “tenemos que llamar a la paz, tenemos que llamar a la calma y tenemos que hacerlo con nuestros niños, niñas y adolescentes, y es por eso que esta mesa de trabajo continuará su objetivo de ser una instancia colaborativa para el trabajo en red”.

Durante la jornada también se abordaron los alcances del proyecto de ley «Escuelas Protegidas», iniciativa impulsada por el Ejecutivo orientada a fortalecer herramientas preventivas y medidas de resguardo para las comunidades educativas, reforzando la seguridad y la convivencia al interior de los establecimientos.

Por su parte, la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, señaló que “queremos que las aulas sean espacios seguros. No hay educación sin seguridad y es por eso que se están impulsando iniciativas orientadas a fortalecer la protección de estudiantes, docentes y asistentes de la educación, junto con mejorar las herramientas disponibles para resguardar la convivencia escolar”.

En tanto, el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, explicó que “estamos fortaleciendo la coordinación con distintos actores, porque la seguridad en los establecimientos es una tarea que requiere una mirada intersectorial. Esto nos permite responder de mejor manera a las necesidades del territorio, garantizar la continuidad del servicio educativo y acompañar a las comunidades con herramientas y apoyo efectivo, resguardando su bienestar y tranquilidad”.

Finalmente, la directora del Colegio Aconcagua de Quilpué, María Angélica Araya, valoró la instancia señalando que “me voy con la tranquilidad de que se van a hacer cargo absolutamente de todo lo que está pasando estas últimas semanas”.

La reunión permitió avanzar en la coordinación de medidas orientadas a fortalecer la seguridad y el bienestar de las comunidades educativas, estableciendo una mesa de trabajo entre instituciones públicas y representantes del ámbito educacional.

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