Quilpué aprueba ordenanza que sanciona rayados y pegatinas en la vía pública: incluso los aludidos en los muros deberán responder

El Concejo de Quilpué aprobó una ordenanza municipal que establece que quien raye o coloque pegatinas en la vía pública de la comuna será sancionado con multa de hasta 5 UTM ($346.325 al valor actual), que podrá aumentar al doble en caso de reincidencia, respetando siempre este límite. En el caso del uso de pegatinas la sanción será de hasta 3 UTM ($207.795), la cual también podrá aumentar al doble en caso de reincidencia.

Del mismo modo, desde la casa edilicia de la Ciudad del Sol informaron que serán responsables las empresas, marcas, productoras, organizadores, artistas u otros que aparezcan mencionados (datos o nombres) en los rayados, afiches o pegatinas.

Además de las multas y, según indique el Juez de Policía Local de Quilpué, se podrá establecer como pena accesoria a la multa, labores de limpieza, pintado o hermoseamiento de los lugares afectados, a costo de la persona infractora.

La ordenanza aprobada en el órgano comunal tiene como objetivo cuidar los espacios públicos que recientemente fueron pintados de manera gratuita y en conjunto con la sociedad civil y las empresas Easy, Tricolor y Hela, en 41 locales comerciales del centro. A ello se sumó el trabajo de la Municipalidad de Quilpué, que se hizo cargo –junto a Gendarmería de Chile– del pintado de los pasos bajo nivel peatonales de la ciudad.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que “la Municipalidad de Quilpué junto al Concejo, ha aprobado por unanimidad la ordenanza que multa en 5 UTM a quienes rayen la ciudad. Eso significa que en la medida está considerada la prohibición de rayados y de pegatinas en bienes nacionales de uso público y propiedad privada”.

“Esto viene a cerrar el conjunto de medidas que hemos estado trabajando en concepto de Seguridad Pública, ya que no sólo se transmite a través de más Carabineros en la calle o más Seguridad Pública Municipal, se transmite en un ordenamiento territorial, del hermoseamiento del entorno y del esfuerzo que hacen muchos privados por mantener sus fachadas limpias", continuó la jefa comunal.

Por último, planteó que "eso significa que, a la par de este trabajo comunitario, la ciudadanía será la más defensora porque son quienes harán las denuncias cuando se esté actuando de manera flagrante. Obviamente vamos a necesitar de la colaboración de muchos, pero esto responde a una real necesidad de Quilpué".

OTROS ASPECTOS DE LA ORDENANZA

Cabe hacer presente de que, en caso de que menores de edad se vean involucrados y se compruebe su responsabilidad, se transferirá a los padres y adultos responsables el pago de las multas o reparaciones que haya que realizar en el lugar.

Del mismo modo, el Municipio inforó que, con la finalidad de fortalecer la actividad comercial y promover el desarrollo económico de una comuna limpia de contaminación visual, la normativa establece que aquellos establecimientos comerciales que hayan declarado publicidad y que paguen por este concepto los derechos correspondientes y que mantengan la fachada de su local comercial libre de rayados, podrán obtener la rebaja del 10% en el pago anual del derecho municipal de publicidad.

En tanto, aquellos que no paguen derechos de publicidad por no estar afectos a ello, podrán obtener la rebaja de un 5% en los derechos de aseo municipal, en caso que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa aprobada por el Concejo.

Por último, se recordó que el Municipio y alumnos del Liceo Artístico se encuentran pintando un mural en un espacio permitido con alto valor artístico y social.

