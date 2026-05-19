Quilpué acusa impacto tras recorte del Gobierno Regional a fiestas municipales: Festival del Sol perdería millonario aporte

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, encabezado por el gobernador Rodrigo Mundaca, adoptó un drástico giro en la asignación de sus recursos públicos al poner fin de manera tajante al financiamiento para fiestas, celebraciones, ferias y exposiciones en las 38 comunas de la región.

La medida responde a una priorización del gasto hacia áreas consideradas críticas, concentrando el presupuesto en salud, vivienda y seguridad. Esta determinación abre un complejo escenario para los municipios, que ahora se ven obligados a reestructurar sus tradicionales calendarios masivos y buscar nuevas fuentes de financiamiento.

La comuna de Quilpué es una de las primeras en acusar el impacto directo de esta restricción. Su alcaldesa, Carolina Corti, detalló las consecuencias inmediatas que tendrá la medida en el principal encuentro artístico de la zona: "A nosotros nos afecta directamente en el Festival del Sol, que el año pasado nos financiaron más de 80 millones de pesos, que era la primera versión, y este año pretenden bajarlo a la mitad".

A pesar de la merma económica para el evento, la jefa comunal manifestó una postura de comprensión ante el reordenamiento del gasto regional: "Entendiendo la situación país, yo entiendo que hay cosas que hay que rebajar como para mejorar también la calidad de vida en otros aspectos".

En esa línea, Corti adelantó la estrategia que adoptará el municipio para rescatar el certamen, indicando que "nosotros tenemos que buscar alternativas que ahora nos permitan a través de los privados poder financiar la segunda versión del Festival del Sol".

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