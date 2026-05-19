Zapallar rindió homenaje a las Glorias Navales con emotivo desfile de la comunidad

Con orgullo y sentido de comunidad, la comuna de Zapallar vivió el tradicional desfile en honor a las Glorias Navales de nuestro país, una emotiva jornada donde vecinos, organizaciones sociales, colegios e instituciones conmemoraron esta fecha.

Desde la Municipalidad de esta comuna ubicada en el litoral norte de la región de Valparaíso advirtieron que el homenaje se rindió en honor de aquellas personas que han sido parte fundamental de la historia y el legado marítimo de nuestro país.

"Agradecemos la destacada participación de toda la sociedad civil, cuyo compromiso y respeto permitieron desarrollar una ceremonia llena de identidad, tradición y espíritu cívico", destacaron desde la casa edilicia al finalizar el acto.

De igual forma, expresaron que cada delegación presente demostró el profundo cariño y valoración hacia las Glorias Navales de nuestro país.

El alcalde Gustavo Alessandri sostuvo que "fue una instancia llena de respeto, tradición y orgullo, que nos permitió reencontrarnos y rendir homenaje a quienes han sido parte importante de la historia y el servicio de nuestro país".

Finalmente, desde la Municipalidad de Zapallar señalaron que "reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo estas instancias que unen a la comunidad y mantienen vivas nuestras tradiciones y memoria histórica".

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