Empresa Portuaria de Valparaíso da primer paso para resolver el futuro del Terminal 2

El Puerto de Valparaíso ha entrado en una etapa clave para su proyección estratégica. La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) anunció oficialmente el inicio del proceso de entrega de información al mercado respecto al futuro del Terminal 2, cuya concesión actual expira en marzo de 2027.

Con esta medida, la estatal busca anticiparse a los plazos, garantizar la continuidad de las operaciones y mantener abiertas las opciones de desarrollo a largo plazo para el comercio exterior de la región. El puerto requiere de infraestructura moderna y eficiente, por lo que afirmaron que la transición del Terminal 2 se vuelve un elemento central para la competitividad del sistema logístico.

Frente al escenario post-2027, EPV ya definió las vías de acción en las que se encuentra trabajando. Según explicaron desde la estatal, se barajan dos soluciones principales para la continuidad del terminal: una eventual extensión del contrato actual o la realización de una nueva licitación. Ambas consultas están actualmente a la espera del pronunciamiento de las autoridades competentes.

"A la espera de las definiciones pendientes, optamos por anticipar la entrega de información al mercado, con el objetivo de mantener vigente la alternativa de una futura licitación", señalaron desde EPV, enfatizando que esta acción busca promover condiciones de "transparencia, competencia y adecuada preparación de potenciales interesados".

MODELO INTEGRADO

Más allá de la urgencia del corto plazo, la estrategia de Puerto Valparaíso apunta a una transformación mayor. La meta definitiva de la empresa es avanzar decididamente hacia un modelo de operación integrado del sistema portuario.

Bajo este esquema, se pretende proyectar a Valparaíso en una estructura de concesión que potencie su desarrollo integral y genere condiciones mucho más atractivas para la inversión privada.

Finalmente, la empresa portuaria reiteró que el foco de este hito está en "privilegiar una transición eficiente y alineada con una visión de desarrollo de largo plazo para el sistema portuario de Valparaíso", asegurando que la ciudad-puerto siga respondiendo con fuerza a las demandas del crecimiento del comercio internacional.

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