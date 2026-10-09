Quillota pierde a su recordado "Sheriff": a los 95 años murió Aníbal Ríos Montt, el hombre que hizo del Viejo Oeste su pasión

Quillota despide a uno de sus personajes más singulares. Aníbal Ríos Montt, conocido por generaciones como el “Sheriff de Quillota”, falleció a los 95 años, dejando tras de sí una historia marcada por su particular vestimenta, su vínculo con las tradiciones del campo y una profunda admiración por el universo de los vaqueros estadounidenses.

Aunque nació en Traiguén, en la región de La Araucanía, el 6 de noviembre de 1930, fue en Quillota donde creció y construyó su vida. Su afición por el Viejo Oeste comenzó durante la infancia, alimentada por las películas de cowboys y por los libros y revistas que su padre le llevaba de sus viajes. Con el tiempo, aquella fascinación se convirtió en una característica inseparable de su identidad que hoy recuerdan en toda la provincia.

Entre sus referentes estaban figuras como Buffalo Bill, Johnny Ringo, Toro Sentado y Caballo Loco. Las historias de aquellos personajes lo cautivaron desde temprana edad, al punto de que, según recordó en alguna oportunidad, sus padres llegaron a llevarlo al médico debido a que aseguraban que "hasta en las noches hablaba de los cowboy".

Esa afición nunca quedó limitada a la pantalla o las páginas de una publicación. Aníbal Ríos Montt la llevó a su vida cotidiana y se transformó en un rostro reconocible en el centro de Quillota, donde su estilo evocaba a los protagonistas de las afamadas películas del Viejo Oeste. Calles como Chacabuco, O’Higgins y Prat fueron parte de los lugares donde los vecinos pudieron encontrarse con este verdadero personaje local que hizo de su pasión una forma de presentarse ante el mundo.

Su proyecto más personal tomó forma en el fundo El Rodadero, donde, junto a su esposa Silvita, reunió objetos y accesorios vinculados a los vaqueros, habilitó un museo y construyó una réplica de los tradicionales salones del Oeste estadounidense. El lugar también contaba con una estatua inspirada en John Wayne, uno de los actores más reconocidos del cine western, protagonista de películas como "La diligencia".

Su aporte a las tradiciones locales también quedó vinculado a la Asociación de Rodeo Chileno de Quillota. En 1999, la entidad puso en funcionamiento la Casa Museo del Huaso, ubicada en calle Blanco, en pleno centro de la comuna. El recinto, administrado actualmente por la Municipalidad de Quillota, cuenta con una sala que lleva el nombre de Aníbal Ríos Montt, como reconocimiento a su contribución a la comunidad.

Con su partida desaparece una figura que logró convertir una afición poco habitual en un sello propio. El recuerdo del “Sheriff de Quillota” permanecerá ligado a su historia personal, a las tradiciones rurales y a una comuna donde su singular manera de vivir la pasión por el Viejo Oeste lo convirtió en un personaje difícil de olvidar.

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