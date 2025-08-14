Quillota, capital de los night club: cierran cabaret tras mortales balaceras, pero abren otro como "bailable para adultos mayores"

Molestia existe en Quillota debido a la entrada en funcionamiento de un nuevo night club en la comuna; esto, tomando en consideración que hace sólo dos semanas el Concejo Municipal decidió no renovarle la patente al local «Santas», escenario de sendas balaceras en las que murieron dos personas, además de recibir reiteradas sanciones.

Pero la gravedad del asunto aumenta al revelarse que la patente comercial aprobada por el órgano comunal hace algunos meses fue para un local bailable para adultos mayores, sin embargo al poco andar se cambió la figura al de un night club, de nombre «El Edén VIP», el cual abrió sus puertas durante el pasado fin de semana del 9 de agosto.

Así lo dio a conocer el concejal Eduardo Ormazábal, presidente de la Comisión de Comercio de Quillota, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "estamos medios molestos porque esto iba a ser un bailable para adultos mayores, pero ahora se cambió la figura, así que estamos en eso para investigar cómo se abrió".

La polémica se instala en la comuna al considerar que hace sólo dos semanas se negó la renovación de la patente comercial del local «Santas», tristemente conocido por los hechos de sangre que en sus dependencias –o fuera de ellas– han tenido lugar el último tiempo, con la muerte de dos personas tras sendos episodios de balaceras.

En enero de 2023, un hombre de nacionalidad venezolana murió al interior del night club, luego de recibir una serie de impactos de bala propinados por sujetos –también extranjeros– que ingresaron, ubicaron a la víctima y le dispararon. Tras perpetrar el crimen, huyeron a bordo de un automóvil en dirección desconocida.

El segundo hecho de similares características se registró en mayo de 2025 cuando al exterior del cabaret, en la calle Maipú, una mujer fue asesinada de un certero disparo en la cabeza, mientras que otras dos personas también resultaron baleadas, aunque lograron sobrevivir al ataque que incluyó una persecución por la comuna.

Frente a esta situación, el Concejo Municipal de Quillota decidió, en sesión del 31 de julio, rechazar la renovación de la patente para que «Santas» siga funcionando en la comuna, decisión que contó con la aprobación unánime del órgano comunal, incluido la del alcalde Luis Mella, quien destacó la votación y los argumentos de los ediles.

"Aquí no hay una decisión discriminatoria ni antojadiza, hay fundamentos acumulados en dos años. No es menor que la votación del anterior periodo fue tres veces en empate y dirimido a última hora, lo cual demuestra que ya habían antecedentes. Aquí hay infracciones, incluso algunas de ellas que no se han cumplido con lo que el juez dictaminó, que es el pago de la multa; pero además hay una serie de multas que han sido repetidas en el tiempo; y una que me parece muy grave, que es no permitir el ingreso del fiscalizador, lo que me parece gravísimo", dijo Mella.

Pero a pesar de rechazarse la renovación de la patente para «Santas», previamente se había aprobado la de «El Edén VIP», lo que genera una contradicción que no se entiende, más aún al considerar que con bombos y platillos se celebró en la Municipalidad el hecho de que al negar la patente a los primeros se protegía a la comunidad.

"Claro, suena como ilógico que se cierre uno y se abra otro, pero puedo informar que estamos investigando todo este conducto porque se mostró una figura, pero ahora salió con otra el contribuyente", indicó a Puranoticia.cl el concejal Ormazábal.

Pero entonces, ¿qué pasará ahora? De momento, es iluso pensar que el local «El Edén VIP» se puede cerrar en lo inmediato, por lo que sólo restaría esperar la evaluación que se realiza cada seis meses para ver que el contribuyente esté cumpliendo con todos los requerimientos planteados y no tenga multas u otras situaciones que sí puedan derivar en que la patente sea rebocada y dejen de funcionar en calle Chacabuco.

Cabe hacer presente que actualmente la comuna de Quillota tiene en funcionamiento dos establecimientos comerciales dedicados a este rubro de los locales nocturnos: uno ubicado en calle Ramón Freire Nº113 y el otro de calle Chacabuco Nº97.

Por último, y junto a asegurar que "se están fiscalizando rigurosamente estos locales con patente de cabaret", el concejal Ormazábal concluyó su conversación con nuestro medio indicando que "eso no quita que cada seis meses, en enero, se revise si tienen todo en orden estas patentes; si no tienen partes en el Juzgado de Policía Local".

PURANOTICIA