«Quiero mi Fonda Sustentable»: Seremi del Medio Ambiente llama a celebrar Fiestas Patrias con menos residuos y más reciclaje

Con el objetivo de promover unas Fiestas Patrias más conscientes, la seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, realizó visitas a las fondas y ramadas de Alejo Barrios en Valparaíso y Sporting Club en Viña del Mar, para recorrer los puestos y entregar información sobre prácticas más sustentables en estos tiempos de celebraciones.

La iniciativa forma parte de la campaña regional «Quiero mi Fonda Sustentable», diseñada para instalar buenas prácticas en el manejo de residuos y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente durante los días de celebración. Acción que se enmarca en la Agenda Nacional de Economía Circular «Regenera Chile».

Durante los recorridos, la autoridad ambiental –acompañada de la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez– conversó directamente con fonderos, entregando recomendaciones prácticas para disminuir la generación de residuos y fomentar el reciclaje. Asimismo, se orientó sobre los alcances de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso ( PUSU) , normativa clave que regula la entrega de elementos como bombillas, vasos, platos y cubiertos desechables en establecimientos de expendio de alimentos.

"Con la campaña «Quiero mi Fonda Sustentable» estamos apoyando a los fonderos para que se informen mejor sobre la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, prácticas de reciclaje y reducción de residuos y, al mismo tiempo, invitando a la ciudadanía ser responsables también con el manejo de estos. Felicito a muchos fonderos que nos han transmitido que si tendrán prácticas sustentables en sus puestos, lo que demuestra que existe un compromiso por cuidar nuestro entorno", señaló la seremi Garay.

De esta forma, hizo un llamado a los visitantes que asistirán a las ramadas durante estos días para adoptar conductas responsables, tales como evitar el uso de plásticos desechables no autorizados prefiriendo productos reutilizables. También utilizar los puntos de acopio y reciclaje dispuestos en los recintos. Finalmente reducir la generación de residuos y mantener limpios los espacios públicos de celebración.

Cabe hacer presente que con estas acciones, la Seremi del Medio Ambiente busca consolidar una cultura de sustentabilidad en los eventos masivos de la región de Valparaíso, demostrando que la tradición y el cuidado ambiental pueden ir de la mano.

PURANOTICIA