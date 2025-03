Quiénes son los 13 jóvenes de la V Región que fueron distinguidos por Fundación Piensa

Destacando el talento y el compromiso de las nuevas generaciones con el desarrollo de la región de Valparaíso, la Fundación P!ensa y la Mutual de Seguros de Chile llevó a cabo en Viña del Mar la IX edición del Concurso Jóvenes Líderes P!ensa 2024.

En la instancia, 13 jóvenes fueron distinguidos por sus acciones, proyectos y trayectorias que evidencian un impacto positivo en sus comunidades.

Pero, ¿quiénes son estos jóvenes? Conozca acá el detalle completo:

JOSEFINA TAPIA VARAS

Comuna: Zapallar

Categoría: Deporte

Josefina es la mayor referente del skateboarding chileno en la especialidad Park, destacándose por su talento, disciplina y trayectoria internacional. Desde muy joven ha convertido el deporte en su mayor pasión, consolidándose como un símbolo de perseverancia y éxito. Luego de quedar en la historia como la primera y por ahora única skater olímpica de Chile, gracias a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha promovido activamente la inclusión y diversidad en su comuna, especialmente para mujeres jóvenes, organizando talleres y apoyando la creación de espacios accesibles.

Dentro de sus logros, destaca como Campeona Nacional desde 2019 hasta 2024, medallista de oro en los Panamericanos de Lima 2019 y en el Sudamericano de Argentina 2022, medallista de plata en los Latinoamericanos de Lima 2022 y Santiago 2023, y finalista en los Panamericanos de Santiago 2023. En 2024, ganó las tres fechas del circuito nacional, clasificó al Mundial de Roma (puesto 32) y obtuvo el primer lugar en el Sudamericano de Argentina. Según su experiencia, “clasificar a Tokio 2020 y competir junto a los mejores fue inolvidable.” Su enfoque actual está en fortalecer su mentalidad competitiva para seguir creciendo como atleta e inspiración.

FELIPE MONSALVE RÍOS

Comuna: Quilpué

Categoría: Innovación

Desde los 13 años, Felipe ha sido bombero, desarrollando habilidades clave en emergencias y enseñanza, llegando a ser instructor de la Academia Nacional de Bomberos. Su vocación lo llevó a estudiar Ingeniería en Prevención de Riesgos, fortaleciendo su conocimiento en gestión de emergencias. Además, trabajó en el nivel central de INJUV, donde organizó el voluntariado en el SNASPE, el más grande del país. Durante dos años, fue encargado nacional del voluntariado de emergencia, adquiriendo experiencia en respuesta ante desastres y gestión de equipos.

Estas experiencias lo impulsaron a fundar Línea 50, un proyecto que recicla mangueras en desuso de Bomberos de Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y Valparaíso, transformándolas en accesorios de alta resistencia. Con este proyecto, busca reducir el impacto ambiental del trabajo de Bomberos y fomentar un servicio más sostenible. Según su experiencia, la coordinación de voluntariados es clave para la conservación ambiental y la gestión de emergencias. "Formé parte del equipo de coordinación nacional del voluntariado 'Vive Tus Parques' de INJUV, donde fui encargado de seguridad y apoyo logístico".

MICHELLE SMITH JIMÉNEZ

Comuna: Viña del Mar

Categoría: Movimientos Sociales

Michelle es Ingeniera en Negocios Internacionales con especialidad en Emprendimiento, graduada de la Universidad de Valparaíso. Su carrera ha estado marcada por un fuerte compromiso con el desarrollo regional, la innovación y el liderazgo. Actualmente, se desempeña como Jefa de Oficina Regional de la Fundación para el Progreso en Valparaíso, promoviendo las ideas de una sociedad libre y el valor de la descentralización en Chile. Trabaja impulsando proyectos con impacto social y regional y formando jóvenes interesados en asuntos públicos, filosofía política y desarrollo local.

Con más de diez años de experiencia en emprendimiento, proyectos de voluntariado, campañas sociales y liderazgo local, ha fortalecido el ecosistema emprendedor y apoyado a quienes buscan generar un cambio positivo. Su trayectoria se enfoca en potenciar el talento joven local y fomentar el desarrollo territorial.

Michelle también ha participado en programas de formación y mentoría, ayudando al crecimiento de nuevos líderes y emprendedores, "he guiado a jóvenes durante crisis como el incendio en Viña del Mar y la pandemia, enfocándome en su desarrollo en áreas como liderazgo, oratoria y filosofía política".

DIEGO GIACAMAN MAHANA

Comuna: Concón

Categoría: Emprendimiento

Diego es un líder comprometido con el desarrollo social y la descentralización, con una fuerte identidad regionalista y arraigo en sus raíces. Desde su infancia, ha estado vinculado al trabajo comunitario, inspirado por el deseo de construir junto a su entorno y generar impacto positivo en su comunidad, con una formación marcada por su vínculo con el Santuario de Schoenstatt.

A lo largo de su trayectoria, ha integrado y liderado más de 15 voluntariados, consolidando su experiencia en organización social, liderazgo y gestión de proyectos. Desde 2021, es Tesorero del Club Deportivo Caleta Huracán, potenciando junto a su presidente el fortalecimiento de la institución e impulsando el desarrollo de sus divisiones inferiores, pasando en seis años de no contar con categorías infantiles a ser en la actualidad la institución deportiva con más niños y jóvenes de Concón.

Diego es cofundador de Nablus, empresa que desde 2023 busca “impulsar el talento profesional y el impulso empresarial de la región, creando un espacio donde las buenas ideas confluyan con capacidades técnicas y humanas, favoreciendo la descentralización de talentos y el desarrollo".

Desde 2022, es profesor universitario, formando nuevas generaciones con visión de desarrollo sostenible y compromiso comunitario.

GUSTAVO HENRÍQUEZ TOLEDO

Comuna: Petorca

Categoría Política

Gustavo es originario de Petorca, comuna que en la actualidad lidera como Alcalde, luego de las últimas elecciones municipales. Gustavo estudió Pedagogía en Biología y Ciencias en la Universidad de Playa Ancha, donde fue presidente del Centro de Estudiantes y parte de la comisión de reforma curricular. Su desempeño académico le permitió obtener una beca de intercambio en la Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

Tras su regreso, ejerció hasta el año 2024 años como profesor en la Escuela Parroquial de Petorca. En 2018, fundó el proyecto Nueva Acción Comunal, un movimiento político-social enfocado en prestar asistencia social y económica a los vecinos de Petorca. Esta experiencia lo llevó a postular el año 2021, con tan solo 26 años, como alcalde, obteniendo el 20% de los votos. El año 2024, continuando con el trabajo que lo llevó a presentarse como candidato el año 2021, resultó electo con el 38% de los votos. "Nuestro proyecto, llamado 'Vivir Mejor', nos brindó la oportunidad de convertirnos en el alcalde más joven de la región de Valparaíso".

MARÍA MAGDALENA GARDILCIC FRANCO

Comuna: Viña del Mar

Categoría: Voluntariado

María Magdalena creció en Rancagua, sin embargo llegó como muchos otros jóvenes a estudiar a nuestra región, en la cual ha depositado sus talentos y proyectos. Mientras estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez creó la fundación Creciendo Juntas, organización dedicada a acompañar y potenciar el desarrollo de habilidades blandas en NNA de residencias de los programas Mejor Niñez. Lo que comenzó con 10 voluntarios creció hasta impactar a cientos de niñas y jóvenes en diversas regiones de Chile.

En 2019, realizó una pasantía en Naciones Unidas en Nueva York y luego trabajó en el PNUD en África y en la Oficina de Drogas y Delitos de la ONU hasta 2023. Representó a Chile en foros internacionales, fue speaker TEDx con la charla “Ahora las niñas” y actualmente cursa un Máster en Liderazgo en Harvard University. Ha sido reconocida con distinciones como Mujer Bacana Sub30 y como una de las 100 Mujeres Líderes de Chile. En relación a su trayectoria, ella menciona: "Cuando inicié Creciendo Juntas, no aspiraba a más de 20 voluntarios. Ahora estamos en varias regiones y, en 2025, retomaremos Maule y Araucanía".

GERARDO SEPÚLVEDA GONZÁLEZ

Comuna: Quilpué

Categoría: Deporte

Gerardo es uno de los representantes más destacados del Cheerleading en Chile. Comenzó el 2006, uniéndose al taller de cheer del Colegio Aconcagua de Quilpué. En 2008, se incorporó a los primeros equipos All-Star de la Quinta Región. Cuenta con una extensa trayectoria deportiva, participando el año 2016 en su primer Mundial de Cheerleading y siendo capitán del Team Chile en la ICU Cheerleading World Cup 2024.

En 2014 inició su carrera como entrenador, logrando podios internacionales en 2017 y 2018 como coach. El año 2020, fundó Cheer Elite, su propia institución deportiva, que ha permitido el aprendizaje y desarrollo deportivo de cientos de niños y jóvenes de la región. Además, Gerardo es entrenador en el Colegio Aconcagua, la Universidad Adolfo Ibáñez, y ofrece asesorías técnicas a colegios y talleres en la Quinta Región.

Sobre su sueño, menciona: "Mi sueño para la Quinta Región es convertirla en un referente deportivo nacional e internacional, con infraestructura que potencie las disciplinas como un centro deportivo de alto nivel".

VALERY RODRÍGUEZ ALARCÓN

Comuna: Valparaíso

Categoría: Ciencias

Valery es Química Industrial y Licenciada en Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde hace 6 años, es cofundadora y CEO de IMEKO, una startup enfocadaen el reciclaje de colillas de cigarro, ofreciendo soluciones innovadoras para los desafíos ambientales actuales. Su trabajo se centra en la gestión de residuos y en aplicar la economía circular para eliminar las colillas del medio ambiente. Apasionada por la naturaleza y la sostenibilidad, Valery también promueve el rol de las mujeres en áreas STEM, buscando inspirar a más mujeres a unirse a estos campos claves para el progreso.

Entre sus logros, destaca la creación de la primera planta industrial de reciclaje de colillas y la certificación de IMEKO como Empresa B. Ha sido reconocida como una de las 50 Geniasdel Año 2024 y finalista del premio InspiraTec 2024. El gran orgullo de Valery es que "IMEKO ha sido ampliamente reconocida por su enfoque disruptivo e innovador, con un fuerte compromiso por limpiar el mundo de colillas de cigarro".

BENJAMÍN CARVAJAL PONCE

Comuna: Viña del Mar

Categoría: Movimientos Sociales

Benjamin es activista por la acción climática y la transición energética. Fundador y presidente de la ONG Uno Punto Cinco, que impulsa la acción climática en la toma de decisiones para evitar superar el aumento de 1.5ºC de la temperatura global, trabajando con la ciudadanía, las juventudes, la academia, el sector público y privado. Es Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María y tiene un Master in Management for SustainableImpact & Consulting de Audencia Business School of France.

Respecto a su desarrollo laboral, "ser fundador y presidente de la Fundación Uno Punto Cinco, que este año formaliza su operacionalización al 100%, ha sido un paso clave en la consolidación de nuestra misión".

Benjamin también trabaja con el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2) y ha colaborado con GIZ de Alemania, el Ministerio de Energía y la OCDE en París en políticas públicas para mitigar el cambio climático. Ha participado en diferentes conferencias internacionales, como COP25-29. Ha sido reconocido por El Mercurio como uno de los 100 Jóvenes Líderes del 2022, así como también por Deloitte como Joven Agente de Cambio y delegado Youth4Climate por la ONU y el Gobierno Italiano.

PAULINA POZO MARDONES

Comuna: Viña del Mar

Categoría Innovación

Ingeniera Comercial, con un enfoque en innovación social y emprendimiento. Ha centrado su trabajo en la economía plateada, promoviendo la inclusión de las personas mayores y combatiendo el edadismo. Su carrera se ha enfocado en crear espacios que valoren la trayectoria de este grupo etario, impulsando la intergeneracionalidad. Actualmente, es TeamManager de Quida, una startup científica-tecnológica que mejora la independencia y seguridad de las personas mayores mediante tecnologías de Ambient Assisted Living (AAL). Quida monitorea sus actividades diarias de manera no intrusiva, ayudando a prevenir riesgos y mejorando la calidad de vida de más de 130 personas mayores en Valparaíso.

Con respecto a su trayectoria y logros, “En mi paso como Directora ejecutiva de SeniorLab UC, diseñe, ejecuté y lideré diversos programas que promueven espacios amigables para las personas mayores, sin embargo, del proyecto que más me siento orgullosa es de haber creado la Red de Empresas con Experiencia (REE), una red de empresas amigables con la edad".

CRISTHIAN ALDAYUZ RODRÍGUEZ

Comuna: Viña del Mar

Categoría: Emprendimiento

Ingeniero Comercial con un MBA en Alta Dirección y más de 10 años de experiencia en gestión comercial, desarrollo de proyectos y docencia universitaria. Como Gerente de Chrysalis PUCV, ha asesorado a más de 100 emprendedores y generado un impacto positivo en más de 2,000 personas. Desde 2018, ha co-levantado más de 1,3 millones de dólares e incubado emprendimientos en todo Chile. A lo largo de su carrera, ha liderado iniciativas clave de innovación y ha sido docente y mentor, perfeccionando su conocimiento en el MIT.

Es reconocido por su capacidad para reinventar y constante perfeccionamiento, lo que ha traspasado a Chrysalis, convirtiéndola en un referente regional. "Sin duda, la expansión de Chrysalis a nuevas regiones en Chile ha sido uno de los logros más destacados, lo que ha permitido llevar el emprendimiento e innovación a más personas, impulsando el desarrollo y crecimiento en diversas comunidades". También ha trabajado con causas sociales, como su participación en el proyecto La Sopita, en beneficio y apoyo a personas en situación de calle.

MARÍA JOSÉ RUBIO GATICA

Comuna: Viña del Mar

Categoría: Innovación

María José es Ingeniera Civil Industrial y ha desempeñado un rol clave en la internacionalización de startups chilenas de base científico-tecnológica desde su ingreso a ChileMass. Actualmente lidera el área de emprendimiento, impactando a más de 130 startups y facilitando su escalamiento a mercados globales, con un enfoque en optimización tecnológica y levantamiento de capital. “Vivir en Boston con ChileMass en 2021 y 2022 me permitió conocer de cerca uno de los ecosistemas de innovación más avanzados, adquiriendo aprendizajes claves para mi labor en internacionalización".

En el último año, adjudicó una licitación de CORFO por 360 millones de pesos para ejecutar el programa “Potencia Aceleración Internacional”. Además, gestiona una cartera de 10 startups finalistas del programa ChileMass Emprende, con una valoración superior a 20 millones de dólares. Ha cerrado alianzas estratégicas con el Product Management Lab de MIT Sloan y ha participado activamente en el ChileMass Innovation Day, posicionando el talento chileno en el extranjero.

ANDRÉS SOLAR MIRANDA

Comuna: Viña del Mar

Categoría: Política

Auditor titulado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde tuvo una destacada trayectoria como dirigente político universitario. Fue Presidente del Movimiento Gremial PUCV, candidato al Consejo Superior, Secretario General de su CAA y Consejero de Facultad. Según Solar, “Mi experiencia como dirigente universitario me brindó herramientas fundamentales para mi labor actual como concejal, fortaleciendo mi capacidad de gestión y liderazgo en el servicio público".

Actualmente destaca como Concejal de Viña del Mar, luego de resultar electo en las últimas elecciones municipales. Andrés, quién a pesar de su corta edad cuenta con una extensa trayectoria en política, ha asumido importantes roles de conducción y liderazgo en diversas campañas electorales, además de desempeñarse desde hace años como asesor parlamentario, asesorando en políticas públicas e impulsando intervenciones colaborativas con organizaciones sociales.

PURANOTICIA