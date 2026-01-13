Quiénes están detrás de los violentos ataques armados en la megatoma de San Antonio: Carabineros apunta al crimen organizado

A raíz de los graves incidentes registrados en el marco del procedimiento de desalojo de la megatoma de San Antonio, los cuales han incluido barriadas, lanzamiento de bombas molotov y hasta disparos hacia funcionarios policiales, ha surgido con fuerza la pregunta de quiénes están detrás de estos grupos armados en el cerro Centinela.

Buscando la respuesta a esta pregunta, la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, entregó algunas luces al respecto, asegurando que las personas que están detrás de los disturbios son grupos asociados al crimen organizado que tienen como objetivo resistir al desalojo y atacar a la fuerza pública.

"El escenario se ha vuelto complejo. Esta es una toma totalmente irregular. Han existido procedimientos de Carabineros y de la PDI, donde se ha visto que hay hallazgos de microtráfico, narcotráfico y armamentos. Esto es crimen organizado, por lo tanto, son sectores delicados que hay que tratar con mucha planificación", sostuvo.

Lo que más preocupa a las autoridades, tanto policiales como de Gobierno, es que estos grupos criminales están dispuestos incluso a herir con armas de fuego a los funcionarios, lo que aumenta el peligro en torno al cumplimiento de esta orden judicial que establece que hay que devolverle el terreno del cerro Centinela a sus dueños.

Respecto a quiénes son estas personas, informes de inteligencia criminal de Carabineros dan cuenta que se trata de personas que se han desplazado hacia la megatoma de San Antonio y otros que la habitan hace tiempo, los cuales apuntan a delitos de mayor connotación social, relacionados tanto a drogas como a armas.

"Es una mezcla (de personas). Estamos desarrollando inteligencia y estamos trabajando en particular con el OS9 para detectar a los grupos que están operando en la megatoma", complementó la máxima autoridad regional de Carabineros..

Junto a reconocer que la preocupación principal de las autoridades es que al interior del asentamiento irregular "hay grupos armados que están operando", la policía uniformada concluyó asegurando que ya tienen blancos de interés en la mira, pero que los procesos de investigación aún se encuentran en desarrollo.

PURANOTICIA