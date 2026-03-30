Quién es Hernán Silva: perfil del coronel (r) de Carabineros que fue designado Seremi de Seguridad Pública en la región de Valparaíso

Con más de 40 años de experiencia en Carabineros, el coronel (r) Hernán Silva Llagostera asumió este lunes 30 de marzo como secretario regional ministerial de Seguridad Pública en Valparaíso, tras ser designado por el Presidente José Antonio Kast.

El nombramiento se concreta a casi tres semanas del arribo del Ejecutivo a La Moneda, en medio de cuestionamientos por la ausencia de una autoridad regional en una de las áreas prioritarias del programa de Gobierno: la seguridad pública.

De hecho, durante la campaña, José Antonio Kast situó este eje como uno de sus principales compromisos, lo que había generado expectación ante la demora en la designación del cargo, clave para coordinar el trabajo de las policías en la región.

Hernán Silva Llagostera es ingeniero en Tránsito y Transporte, y cuenta con especialización en formulación y evaluación Social de proyectos. A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones tanto operativas como estratégicas, destacando roles como comisario, prefecto y jefe del Departamento de Planificación Estratégica a nivel nacional.

Asimismo, fue agregado policial de la institución en Argentina y ha participado en la coordinación de proyectos de inversión en seguridad en la región de Valparaíso, enfocados en el fortalecimiento de infraestructura y capacidades operativas.

Su designación se enmarca en los lineamientos impulsados por el Gobierno, orientados al fortalecimiento del orden público, el respaldo a las policías, el combate al crimen organizado y la recuperación de espacios para la ciudadanía.

Cabe hacer presente que ya son 13 los secretarios regionales ministeriales que han sido anunciados por el Gobierno para la región de Valparaíso y que, tal como lo adelantó Puranoticia.cl el pasado 6 de marzo, el nombre del ex funcionario de Carabineros es uno de los que habían sido evaluados tras sugerencia directa del delegado Manuel Millones.

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