Quiebre entre ambulantes de la plaza O'Higgins de Valparaíso: Grupo acusa motivaciones políticas tras llamado a huelga de hambre

Cada día que pasa surgen nuevas aristas en la polémica entre los comerciantes ambulantes de la plaza O’Higgins y el Municipio de Valparaíso. Y es que mientras la administración de la alcaldesa Camila Nieto sugirió reubicarlos en la primera parte del bandejón de la avenida Argentina, desde Pedro Montt a Juana Ross; algunos vendedores amenazan con iniciar una huelga de hambre si se materializa esta acción.

Lo que está pasando en el seno de la plaza O’Higgins es que hay un quiebre entre los ambulantes que llevan alrededor de cinco meses en el lugar y quienes van “más a la pelea”, que “tienen intereses políticos y de figurar", según dicen los primeros, los que además tampoco están de acuerdo en la idea de respaldar una medida extrema como la huelga de hambre. Tampoco les gusta la competencia desleal y, por eso, los productos que venden, ya sea ropa, zapatos, juguetes y “cachureos”, no son nuevos.

Puranoticia.cl salió una vez más a las calles porteñas para tomarle el pulso a la ciudad y conocer de primera fuente si es verdad que todos los comerciantes ambulantes quieren sumarse a una huelga de hambre si es que los obligan a trasladarse hacia la avenida Argentina. Aquí le contamos con qué sorpresas nos encontramos, porque las opiniones están divididas y algunas posturas parecieran ser inflexibles.

Una vendedora de la plaza O’Higgins –que lleva cerca de cinco meses en el sector y que pidió la reserva de su identidad– aseguró que “nosotros no somos partidarios de hacer una huelga de hambre ni de una olla común, porque nada que ver que hagamos esas cosas, si nosotros venimos a trabajar acá. Más encima piden cooperación y uno viene a trabajar y no andar pasando las pocas monedas que ganamos para promover movilizaciones”.

Otro de los comerciantes ambulantes de la concurrida plaza mencionó que la idea de trasladarlos al bandejón de la avenida Argentina no es una solución que provoque mayores expectativas entre los vendedores. ¿Por que no? Porque es un sector donde los días lunes, martes, jueves y viernes son laborales. Lo que vedemos no nos sirve para ofrecerlos esos días, sí en cambio los miércoles, los sábados y los domingos, porque el cliente llega a nosotros y, en general, anda mucha gente en la calle”.

ORIGEN DE HUELGA DE HAMBRE

Quien ha planteado la posibilidad de que se realice una huelga de hambre es Juana Moreno, presidenta de la Agrupación Social Todos Juntos Podemos, la misma que hace unos días aseguró en conversación con Puranoticia.cl que “una vez que llegue el desalojo, nos vamos a huelga de hambre, porque ya no tenemos sustento para llevar a nuestras casas, ya no podemos llevar el pan diario, porque no nos da con las ventas".

Si bien, Juana es vocera de esta organización, no todos los comerciantes ambulantes de la plaza O’ Higgins pertenecen a ese movimiento y, más bien, lo miran con recelo, porque no sólo andan con ideas extremistas –comentan– como hacer una huelga de hambre, sino que “hay algo que quieren conseguir y que es una cuestión política y que, a muchos de nosotros, no nos interesa”, dijo Pedro.

Cabe recordar que Juana Moreno ya fue la vocera de las familias víctimas de las inundaciones de tumbas en el cementerio de Playa Ancha, liderando una serie de manifestaciones en el lugar –algunas con graves daños en las oficinas del camposanto– lanzando duras críticas al ex alcalde Jorge Sharp y su administración municipal.

Basta con acercarse a hablar con los ambulantes del sector para darse cuenta que tampoco están informados de la propuesta que ha planteado la dirigente Juana Moreno, en torno a que se puedan trasladar al Mercado Puerto y utilizar el segundo y tercer piso, que están vacíos, aunque pagando patente. Al respecto, Blanca, vendedora del lugar, sostuvo que “no nos han dicho nada, tampoco que haya una orden cursada de desalojo, porque no hay nada concreto sobre qué es lo que sucederá. Lo que queremos es trabajar con un permiso y que nos permitan días en los que anda más gente en la calle y no que nos ofrezcan días en que no anda nadie, porque la gente está en el trabajo”.

FERIANTES DE AV. ARGENTINA

En el caso de los feriantes de la avenida Argentina, cuyos espacios serían eventualmente ocupados por los ambulantes de la plaza O’ Higgins, se podría decir que se muestran cautelosos. “Si los trasladan a la avenida Argentina, a nosotros nos perjudican, porque tenemos que empezar a descargar el martes para la feria del miércoles y, lo mismo el viernes para preparar y tener lista la feria el sábado. ¿Y dónde van a poder descargar si estaremos nosotros? Aquí se está haciendo todo a la rápida, con soluciones parche, andan correteándonos, pero no saben qué hacer ni ofrecernos un lugar donde también haya seguridad”.

Manuel, que tiene 20 años trabajando en la feria de la Av. Argentina, lo que le ha permitido sacar adelante a su familia y pagar la educación de sus hijos. Ahora reconocer estar preocupado por lo que pueda suceder en un tiempo próximo. “Acá se puede dar una pelea entre los feriantes y los ambulantes de la plaza O’Higgins, también nosotros queremos proteger y mantener en buen estado nuestros espacios. ¿Quién nos asegura que las reglas se van a respetar y que, de repente, no aparezcan vendedores de otros lugares y se instalen en la Av. Argentina. Todos se están tirando la pelota y nadie sale con algo claro. Todo es humo. Cualquier cosa puede pasar”.

