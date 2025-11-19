Querido vecino del cerro Playa Ancha pierde la vida en incendio que destruyó dos locales comerciales de la avenida Gran Bretaña

Un querido vecino y trabajador del sector falleció en un incendio que consumió un inmueble que albergaba a dos locales comerciales en la parte baja del cerro Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso, frente a la tradicional plaza Waddington.

La emergencia movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hasta la intersección de la avenida Gran Bretaña con calle Necochea, donde se reportó un incendio estructural con peligro de propagación a otras estructuras.

El trabajo de los equipos de emergencia se concentró principalmente en evitar que las llamas alcanzaran domicilios contiguos, recordando que se trata de una zona altamente residencial de este populoso cerro de la Ciudad Puerto.

Una vez logrado dicho objetivo, el fuego logró ser controlado hasta su completa extinción. No obstante, un hombre fue alcanzado por las llamas y, a pesar de que fue rescatado y reanimado, no logró sobrevivir y perdió la vida en el mismo lugar.

Vecinos de este punto del cerro Playa Ancha describieron a la víctima, identificada como Carlos, como un hombre tranquilo, un buen vecino y muy amable con sus clientes, según pudo constatar Puranoticia.cl en publicaciones realizadas en redes sociales.

