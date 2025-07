Querido vecino de San Antonio fue velado en la calle porque sacerdote no autorizó ceremonia en parroquia: "Yo soy el que pone las reglas"

Párroco de la capilla Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en Llolleo, indicó a los familiares del fallecido que no les permitió su ingreso porque no contaban con su autorización: "Es mi parroquia y no puedo permitir que pasen estas cosas", les indicó a través de un audio.