"Quería silenciarme": propuesta de acuerdo de confidencialidad desnuda maniobra del hijo del Alcalde de Quillota con víctima de accidente

A exactos un año y un día del violento accidente de tránsito provocado en estado de ebriedad por Luis Mella Andaur, hijo del Alcalde de Quillota (del mismo nombre), se llevó a cabo la audiencia para explorar una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento que tuvo como víctima a Gilbert Ortiz y a su hijo de 8 años.

Casi 11 meses después del hecho, el Juzgado de Garantía de Limache dejó a Mella Jr. sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional y con su licencia de conducir suspendida; esto, luego que chocara por la parte trasera al auto de la víctima, quien se movilizaba por calle Palmira Romano a eso de las 10:00 horas del 1 de enero de 2025.

En ese contexto, el tribunal limachino acogió la solicitud del Ministerio Público y estableció un plazo de investigación de 90 días, fijando para este viernes 2 de enero de 2026, a las 9:00 horas, una audiencia para explorar una posible salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, instancia donde la víctima y el imputado acercaron posiciones con el objetivo de obtener una reparación por el mal causado.

En la instancia, la posición de Gilbert Ortiz fue respaldada por las boletas que ha cobrado como conductor de la aplicación Uber, con ganancias entre los $2 millones y los $2,7 millones. Sin embargo, la postura de Luis Mella Jr. fue extremadamente opuesta, ofreciendo en primera instancia sólo $200 mil. Había que mejorar la puntería...

"Inicialmente estaba ofreciendo pagar $200.000, situación que no era sostenible por ninguna parte, pero finalmente, luego de presentar documentos y las boletas del Servicio de Impuestos Internos con los valores reales de lo que significó para mí estar sin trabajar ese mes, se llegó a una cifra de $2.590.000, que fue aceptada en la audiencia", señaló Gilbert Ortiz en conversación con Puranoticia.cl.

Fue en este marco cuando surgió un insólito ofrecimiento a la víctima: firmar un acuerdo de confidencialidad, donde la víctima del accidente –quien resultó con lesiones leves y su hijo con el recuerdo por meses de lo que ocurrió aquella mañana– debía mantener reserva de hablar con medios de comunicación –como Puranoticia.cl–.

"Intentaron hacerme firmar un acuerdo de confidencialidad, donde yo no podía hablar del acuerdo ni nada sobre el caso, obviamente situación que yo rechacé. Eran un montón de cosas, como que no podía seguir acciones legales ni hablar del tema, o tenía que pagar 1.000 UF. Así que ahí corté relación con el abogado porque me estaba tratando de meter en un tema que a mi juicio no corresponde", agregó.

A ello sumó que "lo que el abogado de Mella quería era básicamente silenciarme. Pero por otro lado, yo esperaba que la justicia funcionara, y la justicia funcionó, aunque no como esperaba que funcionaria, pero funcionó de acuerdo a las reglas establecidas".

Y es que a pesar de que este viernes 2 de enero Mella Jr. tendrá que pagar $500.000 y el lunes 5 completar el resto del dinero, la sensación con la que queda la víctima del accidente de tránsito del año pasado es un tanto amarga, según reconoció.

"Es una persona que, a pesar de las pruebas que por todas partes lo hacían culpable, queda en libertad y sin ninguna mancha en su historial de antecedentes penales, siendo que estaba todo para que el fiscal hubiera hecho esto en una sola audiencia. De hecho la jueza dijo que si no se llegaba a acuerdo, venía la sentencia. Por tanto, tengo sensación de injusticia cuando pasan este tipo de cosas", complementó Gilbert Ortiz.

Por último, recordó que Luis Mella Andaur mantiene vigente una causa en la Fiscalía de Quillota por cuasidelito de lesiones graves en un accidente de tránsito. De hecho, el fiscal de Limache, Guillermo Sánchez, señaló en la audiencia de formalización (realizada en diciembre pasado) que el hijo del alcalde Mella "mantiene una causa vigente en Fiscalía por cuasidelito de lesiones graves en accidente de tránsito. Esta causa es anterior y ya hay una segunda oportunidad en la que el imputado se ve involucrado en un accidente con lesiones y daños, lo que a nuestro juicio la conducción de vehículos por parte del imputado representa un peligro para la seguridad vial".

PURANOTICIA