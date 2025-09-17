Quemas agrícolas fueron restringidas hasta el 30 de abril de 2026 en la región de Valparaíso

Hasta el jueves 30 de abril de 2026, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) suspendió la entrega de comprobantes de aviso de quemas controladas para eliminar residuos agrícolas y forestales en la región de Valparaíso.

El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, explicó que "esta medida apunta a la prevención de incendios forestales durante los meses de mayor riesgo, considerando las condiciones de tiempo atmosférico que se proyectan para el período de primavera y verano, tales como altas temperaturas, olas de calor, baja humedad relativa y fuertes vientos en algunos sectores”.

Asimismo, subrayó “realizar una quema agrícola o forestal sin el comprobante de aviso que otorga nuestra institución constituye un delito, lo que puede llevar a una pena de hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 150 UTM”.

"Las quemas ilegales podrían originar incendios forestales de gran tamaño y rápida propagación, especialmente en los meses venideros. Por eso, hacemos un llamado a la comunidad a denunciarlas a los teléfonos 130 de Conaf o 133 de Carabineros”, recalcó.

Las personas que infrinjan la restricción y realicen quemas ilegales, sin ocasionar incendios forestales, se exponen a multas desde 11 hasta 50 UTM y penas de cárcel desde 61 días hasta tres años. Si producto de estas faenas ilícitas originan siniestros forestales, los responsables se arriesgan a recibir multas desde 50 hasta 150 UTM y penas desde 61 días hasta 15 años de presidio.

FIESTAS PATRIAS

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, Conaf pidió a la población extremar las medidas de autoprotección para prevenir incendios forestales, especialmente a la hora de hacer los tradicionales asados.

En ese sentido, el director regional de la Corporación recomendó “encender fuego solo en lugares debidamente habilitados; asegurarse de que las parrillas estén en buen estado; no prender las parrillas bajo árboles o en medio de pastizales, arbustos, vegetación seca o desechos domiciliarios; despejar la vegetación en el entorno cercano y mantener siempre a mano un extintor, botellas o recipientes con agua”.

PURANOTICIA