Putaendo apuesta por su identidad y tradiciones con robusta agenda de verano 2026

Conocida como la «Capital Patrimonial del Aconcagua», Putaendo ha sumado a sus atractivos y servicios turísticos una robusta parrilla de actividades para este verano 2026, invitando a familias y visitantes a disfrutar de su identidad, tradiciones y entorno natural.

Ubicado a 120 minutos de Valparaíso y a 90 minutos de Santiago, la comuna cuenta con su propia identidad, con un centro histórico, uno de sus mayores atractivos reconocido por ser declarado Zona Típica debido a su arquitectura y casas patronales, incluyendo a la tradicional calle Comercio, que traslada a los visitantes a la época de la Colonia.

Y si de tradiciones se trata, su gastronomía típica, basada en platos patrimoniales y preparaciones como la famosa "picada de charqui”, que nace de los arrieros de Putaendo hace más de un siglo, se convierten en el panorama ideal para la familia, sin olvidar las icónicas degustaciones de licores artesanales.

Además, es una de las cinco Zonas de Interés Turístico (ZOIT) de la región de Valparaíso, un instrumento de gestión público-privada para el fomento de la actividad turística, con una construcción participativa, coordinada y con el compromiso de ejecución de un Plan de Acción, con el acompañamiento técnico de Sernatur.

ACTIVIDADES DESTACADAS

24 de enero: “Fiesta del Asado y el Vino”. Entrada liberada, Parque Municipal de Putaendo.

30 y 31 de enero: “Jornadas Musicales de Rinconada de Silva”. Plaza de Rinconada de Silva, Putaendo.

04 al 09 de febrero: Cabalgata para la Conmemoración del Cruce del Ejército de los Andes.

13 al 21 de febrero: “Carnaval de la Chaya Putaendo 2026”

El alcalde Mauricio Quiroz señaló que "Putaendo va a ser el epicentro de las actividades de verano este año 2026. Tendremos semanas musicales el 30 y 31 en la localidad de Rinconada de Silva, espectáculos familiares, para el reencuentro con artesanos y emprendedores. También se destaca la conmemoración de la cabalgata del Ejército de Los Andes, recreando por casi ya 18 años consecutivos este recorrido que hicieron los generales San Martín y O'Higgins que nos dio la libertad. Contaremos también con la segunda versión de la “fiesta del asado y el vino”; y la fiesta máxima de Putaendo, que es el carnaval de la Chaya, que dura nueve noches, donde participan 27 artistas de nivel local, nacional y regional. Los invitamos a Putaendo a que disfruten junto a las tradiciones y la identidad del de la Capital Patrimonial del Aconcagua”.

