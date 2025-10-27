Puranoticia.cl estrena «Cuenta Regresiva», el programa de entrevistas a los candidatos que buscan llegar al Congreso Nacional

A contar de las 21:00 horas de este lunes 27 de octubre, Puranoticia.cl estrenará su programa «Cuenta Regresiva», un ciclo de entrevistas políticas con candidatos que competirán en la Elección Parlamentaria del domingo 16 de noviembre, tanto en los Distritos 6 y 7 de la Cámara de Diputados, como en el Senado por Valparaíso.

La primera invitada a este espacio político es María Paz Santelices, ex consejera regional (core) de Marga Marga, ex gobernadora provincial de Petorca y actual candidata independiente, en cupo de la UDI, al Senado por la Quinta Región, instancia donde destacó los motivos por los cuales asumió una candidatura, además de revelar un desconocido parentesco que tiene con Augusto Pinochet, su tío abuelo.

«Cuenta Regresiva» continuará este martes 28 de octubre con el diputado Tomás Lagomarsino, quien buscará la reelección en el Distrito 7 de Valparaíso. En ese sentido, el parlamentario del Partido Radical participó de esta entrevista a fondo y sin censura.

Resaltando la importancia del espacio, el director de Puranoticia.cl y además conductor de «Cuenta Regresiva», Jorge Antonio Vega, señaló que "siempre en nuestro medio hemos intentado tener como entrevistados a todos los protagonistas de la primera línea política. A diferencia de otros medios, y como creemos en el periodismo, es que no cobramos por las entrevistas. Acá todos los que vienen a nuestro programa es porque nos interesa saber qué piensan, pero no todos quieren venir. Hay candidatos que se niegan a ser entrevistados o, bien, que te piden incluso les mandes las preguntas".

Y justamente este es uno de los puntos diferenciadores con otros espacios políticos de entrevista, ya que tanto «Cuenta Regresiva» como otros programas que se emiten en las pantallas de Puranoticia.cl no tienen edición ni mucho menos censura: "Las entrevista que hacemos en nuestro estudio no se editan, se graban en formato en directo, como si estuviéramos en vivo. Sólo se le agrega el generador dr caracteres".

Es así como el director del medio, Jorge Antonio Vega, recuerda que "por este motivo es que se han dado episodios muy entretenidos, que incluso han llegado a la prensa nacional, siendo replicados por otros medios, como la entrevista hecha a los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser".

"Lo bueno de todo esto es que para los de izquierda somos súper momios, mientras que para los de derecha somos súper rojos. Eso lo interpreto como que estamos haciendo bien nuestro rol de poder conocer a fondo a las personas que buscan representarnos, ya sea en la Presidencia o en el Parlamento", sentenció el conductor.

Por su parte, la productora periodística de Puranoticia.cl, Camila Arrate, subrayó que "estamos súper expectantes al estreno de nuestro programa electoral «Cuenta Regresiva», el cual hemos preparado con mucho cariño por segundo año consecutivo para los habitantes de la región de Valparaíso que aún no tienen decidido por quién votarán en estas próximas elecciones, donde nuestra región no solo debe escoger a sus representantes en la Cámara de Diputados, sino que también debemos cambiar todos los integrantes del Senado".

Bajo este contexto, planteó que "los dejamos invitados para que nos acompañen de lunes a viernes a las 21:00 horas en una conversación entretenida y contingente, donde conocerán el lado más humano de los candidatos al Congreso".

Cabe hacer presente que «Cuenta Regresiva» se emitirá de lunes a viernes, a contar de las 21:00 horas, y podrá seguirlo a través de todas las plataformas del ecosistema de Puranoticia.cl, ya sea a través del sitio web, de las redes sociales, del canal de televisión y en sus cableoperadores, y también en la radio en el dial 102.5FM. Porque Puranoticia.cl es un medio de la región de Valparaíso que se ve, se lee y también se escucha.

PURANOTICIA