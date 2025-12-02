Puesta en marcha de la extensión del tren no llegaría de inmediato a La Calera: servicio comenzaría el 2030 sólo hasta Quillota

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se alista para ingresar una adenda complementaria con el fin de destrabar el proceso ambiental del proyecto de extensión del Tren de Valparaíso hacia La Calera, una de las iniciativas ferroviarias más esperadas de la región, principalmente por los habitantes de la provincia de Quillota.

El objetivo de la compañía estatal es obtener durante el año 2026 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que les permita avanzar con mayores certezas hacia la materialización de este histórico anhelo del interior.

En conversación con Puranoticia.cl, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, detalló los pasos que debería seguir la iniciativa una vez obtenida la esperada RCA, y explicó cómo este trámite marcará el inicio de una nueva etapa para el ansiado proyecto de extensión ferroviaria, el cual hoy sigue estancado a la espera de observaciones ambientales que deben ser respondidas formalmente por la empresa.

"Estamos muy entusiasmados porque hemos dado un paso clave en el ámbito de la tramitación y evaluación ambiental de este proyecto. Ingresamos la adenda complementaria al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que contiene la respuesta a una cantidad importante de observaciones, tanto de instituciones públicas como ciudadanas, y estamos entusiasmados y optimistas porque fue un trabajo bastante importante, profundo y serio", sostuvo el ejecutivo a Puranoticia.cl.

Asimismo, planteó que "estamos con la idea de que vamos a poder dar conformidad a la mayoría de las observaciones y con eso poder avanzar hacia una RCA favorable, que esperamos que pueda ser dentro del primer trimestre de 2026, o sea, en los próximos meses, y con ese hito de la RCA seguir avanzando en el proyecto".

"Cabe recordar que el proyecto ya tiene también otros desarrollos de manera paralela: por un lado, estamos también avanzando en la ingeniería de detalle, por otro lado también estamos avanzando en las expropiaciones", complementó el gerente.

CRONOGRAMA

Miguel Saavedra también profundizó con Puranoticia.cl en el cronograma que debería seguir el proyecto una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental favorable, trámite que la Empresa de Ferrocarriles del Estado espera recibir durante el primer trimestre de 2026. Con ese hito resuelto, se iniciarían las “actividades habilitantes”, necesarias para preparar el terreno antes del inicio de las obras ferroviarias.

Estas labores incluyen la gestión de permisos sectoriales, la toma de material o posesión de los terrenos actualmente en procesos de expropiación, además de acciones como rescate arqueológico y modificación de servicios existentes. Este periodo preliminar podría extenderse entre seis meses y un año, por lo que el proceso de licitación e inicio de obras quedaría proyectado para fines de 2026 o comienzos de 2027.

Según las estimaciones que maneja la empresa, la construcción tardaría entre tres y cuatro años, lo que permitiría finalizar los trabajos hacia 2029. Sin embargo, considerando esos plazos, la meta de comenzar la puesta en marcha en 2030 aparece ajustada, y el inicio efectivo del servicio podría desplazarse hacia 2031.

Ante este escenario, el gerente general de EFE Valparaíso explicó que se está evaluando implementar el proyecto por etapas. Esto significa que el servicio no llegaría de inmediato hasta La Calera, sino que comenzaría operando primero en Quillota, para luego extenderse a La Cruz y finalmente completar el tramo proyectado.

"Lo que estamos considerando es que lo más probable es que este proyecto lo vamos a ir ejecutando por etapas", comentó Saavedra, quien aseguró que "es una posibilidad" que primero se habilite sólo el tramo entre Limache a Quillota.

Finalmente expuso que esto "está dentro de la planificación de los paquetes de la ingeniería de detalle, que va a estar entregando y, de hecho, dentro del primer semestre del año 2026 deberíamos estar consiguiendo los primeros paquetes de ingeniería de detalle para poder licitar y esos paquetes están considerados justamente por tramo o por especialidad. Eso es lo que vamos a ir ejecutando y nosotros esperamos, justamente al 2029, poder finalizar las obras".

Con este escenario, el proyecto de extensión del tren a La Calera entra en una fase decisiva, marcada por hitos administrativos, exigencias técnicas y un cronograma que podría redefinir sus plazos iniciales. Mientras EFE avanza en estudios, expropiaciones y la ingeniería de detalle, la obtención de la RCA durante 2026 será determinante para encaminar definitivamente una obra que la zona interior ha esperado por décadas.

PURANOTICIA