Puertos de la región de Valparaíso lideran las importaciones en Chile pese a caída del 9% en la carga movilizada durante mayo

Los puertos de la región de Valparaíso volvieron a consolidar su protagonismo en el comercio exterior chileno durante mayo de 2026. San Antonio se mantuvo como el principal punto de ingreso de mercancías al país, mientras que Quintero se ubicó en el tercer lugar nacional entre los terminales con mayor volumen de importaciones.

En el caso de San Antonio, el puerto movilizó 1.068.731 toneladas de carga de importación, convirtiéndose en el único terminal del país que superó el millón de toneladas durante el mes.

Por su parte, Quintero alcanzó 556.371 toneladas, ubicándose en el tercer lugar nacional, mientras que Mejillones ocupó el segundo puesto con 695.333 toneladas, de acuerdo con el balance difundido por el Servicio Nacional de Aduanas y consignado por Portal Portuario.

En términos generales, durante mayo de 2026 los puertos y terminales chilenos movilizaron 8.350.886 toneladas de carga, cifra que representa una caída del 9% en comparación con las 9.177.529 toneladas registradas en igual mes de 2025.

Del total movilizado, 4.341.504 toneladas correspondieron a exportaciones, lo que significó un retroceso del 17,3% respecto de las 5.249.722 toneladas registradas en el mismo período del año anterior.

En contraste, las importaciones totalizaron 4.009.381 toneladas, lo que representa un crecimiento del 2,1% frente a las 3.927.808 toneladas contabilizadas en mayo de 2025.

PRINCIPALES PUERTOS EXPORTADORES

Al analizar el movimiento de carga de los principales puertos de salida, Patillos lideró los envíos con 508.324 toneladas.

En segundo lugar se ubicó Huasco/Guacolda, con 481.790 toneladas, seguido por Caleta Coloso, que registró 395.973 toneladas.

Más atrás aparecieron Lirquén, con 345.154 toneladas, y San Antonio, que ocupó el quinto lugar con 341.291 toneladas exportadas.

En cuanto a los productos exportados por volumen, los minerales de cobre y sus concentrados encabezaron el listado con 1.212.905 toneladas.

Les siguieron los minerales de hierro y sus concentrados, con 839.687 toneladas, mientras que la sal gema, sal de salinas y sal marina ocupó el tercer lugar con 567.605 toneladas.

Respecto del valor CIF (USD) de las importaciones, el petróleo diésel se posicionó como el principal producto ingresado al país, alcanzando un monto de US$513.856.935.

En segundo lugar se ubicaron los vehículos automóviles para el transporte de personas, con US$279.247.286, seguidos por el petróleo crudo, cuyo valor de importación llegó a US$255.928.286.

PURANOTICIA