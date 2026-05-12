PUCV proyecta su centenario con histórica inauguración de complejo deportivo y nuevos espacios académicos en Curauma

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) dio un nuevo paso en su proceso de crecimiento institucional con la inauguración del moderno campo deportivo, el nuevo edificio de la Escuela de Educación Física y el Aulario B del campus Curauma, infraestructura que marca uno de los hitos más relevantes de los últimos años para la casa de estudios y que fortalece su compromiso con una formación integral, sustentable y conectada con la comunidad.

La ceremonia congregó a autoridades universitarias, académicos, estudiantes, alumnos y representantes del mundo deportivo, en una jornada que reflejó no solo la expansión física de la Universidad, sino también una señal concreta de proyección institucional de cara a su centenario.

Las nuevas dependencias fueron bendecidas por el obispo y gran canciller de la PUCV, monseñor Jorge Vega svd., en un acto que puso en valor la identidad y el sello formativo de la Institución.

Durante la inauguración, el rector Nelson Vásquez destacó que estas obras representan mucho más que infraestructura. “No constituye solo la apertura de nuevas instalaciones, sino una visión de futuro y una expresión concreta de aquello que nos caracteriza y en lo que creemos como comunidad universitaria”, afirmó.

La autoridad añadió que estos espacios permitirán fortalecer una experiencia universitaria centrada en el bienestar, la convivencia y el desarrollo humano de las nuevas generaciones. “Estamos inaugurando oportunidades para una formación más integral, para cultivar la salud, el deporte, el trabajo colaborativo y la vida universitaria”, sostuvo.

El proyecto cobra especial relevancia en el contexto del crecimiento sostenido del campus Curauma y del fortalecimiento de la vida estudiantil como eje estratégico institucional. Desde esa perspectiva, la nueva infraestructura no solo amplía capacidades académicas y deportivas, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y la construcción de comunidad universitaria.

El vicerrector de Vinculación con el Medio, David Contreras, subrayó precisamente ese impacto, destacando que el nuevo complejo busca transformarse en un espacio abierto, tanto para estudiantes como para la comunidad de Curauma. “La actividad física es uno de los motores de nuestro Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y esto tendrá un impacto directo en la formación integral de nuestros estudiantes”, indicó.

En la ceremonia también participó el seremi del Deporte de Valparaíso, Fernando López, quien valoró que "es un tremendo avance para Valparaíso y para los deportistas de la región contar con instalaciones de este nivel”.

CAMPUS QUE CRECE

Uno de los proyectos emblemáticos inaugurados fue el nuevo edificio de la Escuela de Educación Física, infraestructura de 5.135 metros cuadrados que incorpora gimnasio principal con capacidad para 450 personas, salas especializadas para danza, artes marciales, fitness, musculación y gimnasia artística, además de laboratorios, talleres y espacios de encuentro estudiantil.

A ello se suma el nuevo Campo Deportivo, que contempla canchas de fútbol, tenis y pádel, multicanchas, pista atlética y zonas de entrenamiento al aire libre, integrando además más de 8.600 metros cuadrados de áreas verdes bajo criterios de sustentabilidad y eficiencia hídrica.

El director de la Escuela de Educación Física, Jorge Gálvez, aseguró que "hoy se concreta un proyecto largamente anhelado que nos pone a la vanguardia en recintos deportivos, laboratorios y espacios de formación”.

La jornada también contempló la inauguración oficial del nuevo Aulario B, edificio de 4.600 metros cuadrados que ampliará significativamente la capacidad docente del campus. El inmueble incorpora 13 salas de clases, laboratorios de ciencias y computación, además de terrazas y áreas de estudio diseñadas bajo estándares de sustentabilidad y eficiencia energética.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Las nuevas instalaciones fueron ampliamente valoradas por estudiantes y alumnos, quienes destacaron el impacto que tendrán en la vida universitaria y en la construcción de comunidad.

La presidenta de la Federación de Estudiantes PUCV, Valeria Aguilera, destacó que "siempre se ha concebido como un espacio conectado con la comunidad y eso enriquece profundamente la experiencia estudiantil y el desarrollo del sector”.

En tanto, Ian Lermanda, estudiante de Kinesiología e integrante de la selección masculina de básquetbol PUCV, señaló que "nos entrega más oportunidades para seguir creciendo y compitiendo en mejores condiciones”.

Desde la mirada de los egresados, el exseleccionado nacional de fútbol, Leonardo Véliz, calificó la infraestructura como “de primer nivel” y destacó el aporte formativo del deporte en valores y convivencia.

El nuevo complejo deportivo y académico representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes impulsados recientemente por la PUCV y reafirma la apuesta institucional por consolidar entornos modernos, inclusivos y orientados al bienestar integral de sus estudiantes, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad universitaria y la comunicación interna de una comunidad que se prepara para enfrentar su segundo siglo de historia.

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