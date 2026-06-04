Gobierno refuerza seguridad en el Hospital Van Buren y anuncia plan policial en Rodelillo tras ataque armado: "Es una zona crítica"

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, se refirió al violento ataque armado ocurrido la noche de este miércoles en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, hecho que dejó una persona fallecida y ocho lesionados por impactos balísticos, confirmando que el sector será objeto de un reforzamiento de las estrategias policiales destinadas a combatir bandas delictuales y la circulación de armas y drogas.

La autoridad comenzó explicando que "anoche, tarde, se nos comunicó de parte de Carabineros y de la PDI sobre este procedimiento, a raíz de denuncias de vecinos del sector alto de Valparaíso, de que un vehículo se desplazaba a alta velocidad, que hubo un grupo de personas que estaba en la vía pública y que hubo disparos", agregando que "hay nueve personas heridas (en total) y una persona fallecida".

SEGURIDAD REFORZADA

Asimismo, el máximo representante del Presidente Kast en la zona señaló que "nosotros hemos visitado a los heridos, como corresponde porque son personas, independientemente de las características de los hechos, que tendrán que ser investigados", subrayando que "la Fiscalía entregó la investigación a la PDI".

Respecto de las medidas adoptadas tras el ataque, Millones indicó que "nosotros hemos pedido un reforzamiento a la seguridad del Hospital Carlos van Buren, particularmente para el personal, porque no sabemos las características de los hechos, pero para darles tranquilidad a los funcionarios y a las mismas familias", precisando que "ya se ha procedido a dar un resguardo extraordinario al hospital".

En cuanto a los antecedentes recabados hasta ahora, la autoridad regional informó que "hay dos familiares entre las personas que están heridas, no hay más".

RODELILLO, BARRIO CRÍTICO

Sin embargo, uno de los aspectos que más relevancia otorgó el Delegado Presidencial dice relación con la situación de seguridad en el sector donde ocurrió la balacera.

En ese contexto, la autoridad de Gobierno sostuvo que "no quiero estigmatizar el barrio, es una zona crítica" y explicó que "en la reunión del Comité Policial acordamos que vamos a aumentar los barrios críticos desde el punto de vista operacional".

Junto con ello, detalló que se fortalecerán "estos trabajos integrados que estamos haciendo entre Carabineros y la PDI", aunque advirtió que "no podemos dar a conocer cuáles son estos barrios", asegurando que "van a ver prontamente mayores resultados desde el punto de vista de la detención y del control de bandas y delincuentes, especialmente en lo que se refiere al hallazgo de armas y de drogas".

PURANOTICIA