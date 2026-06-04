Mujer con daño cerebral severo y dos hombres al borde de la muerte: Hospital Van Buren revela gravedad de baleados en Rodelillo

El Hospital Carlos van Buren de Valparaíso entregó un detallado balance sobre el estado de salud de las víctimas que ingresaron la noche de este miércoles 3 de junio tras el ataque armado registrado en el sector de Rodelillo, en la parte alta de la comuna, hecho que dejó una joven fallecida y otras ocho personas heridas por impactos de bala.

El jefe de la Unidad de Paciente Crítico y jefe (s) de la Unidad de Emergencia, Dr. Osvaldo Garay, informó que "llegaron nueve pacientes con heridas de bala" y precisó que la más grave de ellas fue una mujer de 19 años, quien falleció pese a los esfuerzos.

En ese sentido, explicó que la joven ingresó con un shock hemorrágico, con paro cardiorrespiratorio, por lo que no pudo salir con vida de la reanimación, constatándose su muerte luego de algunos minutos de trabajo médico.

TRES EN RIESGO VITAL

Respecto de los pacientes que permanecen internados, el especialista del Van Buren señaló ante la prensa que la situación más compleja corresponde a una mujer de 20 años, quien presenta "una lesión cervical alta con salida mandibular" y que, además, mantiene "un gran compromiso isquémico cerebral".

Se trata de la paciente con lesiones más graves, estando en riesgo vital y con fuerte compromiso, por lo que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El Dr. Garay también se refirió a otro de los casos de mayor gravedad, correspondiente a un hombre de 54 años, respecto del cual indicó que producto de una herida de bala sufrió "un trauma raquimedular dorsal", situación que provocó "gran compromiso medular", presentando "un hemoneumotórax y compromiso pulmonar".

Cabe hacer presente que este paciente también se mantiene en riesgo vital en el hospital base porteño, aunque con una gravedad menor que la paciente de 20 años.

Sobre un tercer paciente en riesgo vital, un hombre ingresó con herida abdominal que comprometió su intestino delgado y debió ser intervenido quirúrgicamente.

En ese contexto, Garay detalló que requirió "resección de intestino, suturas de colon y mucha hemostasia en peritoneo y en psoas", precisando que posteriormente fue trasladado a recuperación. No obstante, aclaró que "está estabilizado, aunque aún en riesgo vital porque todavía hay que ver la evolución de sus lesiones".

LOS OTROS LESIONADOS

En cuanto al resto de los pacientes, dos de ellos corresponden a un hombre de 73 años y otro de 31 años, quienes presentaban lesiones balísticas en extremidades y requirieron procedimientos de aseo quirúrgico y estabilización, uno de ellos con tratamiento ortopédico y el otro fue intervenido mediante tutores externos.

Además, otros dos pacientes registraron heridas maxilofaciales, las que fueron tratadas mediante aseo quirúrgico, permaneciendo actualmente bajo vigilancia médica.

RESPUESTA SIMULTÁNEA

Frente a lo ocurrido, el director (s) del Hospital Carlos van Buren, doctor Simón Rojas, destacó la respuesta del personal frente a la emergencia, señalando que el recinto "se mantuvo trabajando con todo su equipo clínico de la unidad de emergencia para dar solución a esta contingencia" y valorando que "los equipos clínicos estuvieron a la altura de la situación, permitiendo la atención simultánea de cinco reanimaciones de pacientes graves que llegaron a la unidad de emergencia".

Asimismo, expresó que "en mi rol de director, felicitar a los equipos técnicos de nuestro hospital, que con las dificultades de infraestructura que tenemos y que todos conocen, dan lo mejor de sí para poder darle solución a los pacientes".

La autoridad agregó que la llegada simultánea de lesionados obligó a reorganizar rápidamente los espacios de atención, indicando que "la unidad de emergencia recibió muy rápidamente varios pacientes" y que, ante ello, "los equipos clínicos tuvieron que adaptar la atención en la unidad de emergencia, utilizando los reanimadores disponibles y habilitando otras salas para permitir la atención simultánea".

Cabe recordar que el ataque armado ocurrió cerca de las 21:40 horas del miércoles en la intersección de avenida Rodelillo con pasaje María Labrín, donde sujetos a bordo de un vehículo dispararon en múltiples ocasiones contra un grupo de personas. El hecho dejó una joven de 19 años fallecida y ocho heridos, tres de ellos en riesgo vital.

PURANOTICIA