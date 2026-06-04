Detective dispara a sujeto tras intento de agresión durante persecución en Curauma

Un segundo hecho policial de relevancia se registró durante horas de la noche de este miércoles 3 de junio en la comuna de Valparaíso, esta vez en la localidad de Curauma, donde un funcionario de la PDI disparó a un sujeto que intentó huir de un control.

Según información proporcionada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, todo comenzó luego que la Policía de Investigaciones (PDI) iniciara una persecución a un automóvil que se desplazaba a alta velocidad por el sector.

Al darles alcance al vehículo, uno de sus ocupantes intenta agredir a un oficial de la policía civil, por lo que hace uso de su arma de fuego y le dispara, provocándole serias heridas que lo mantienen internado en el Hospital Carlos van Buren.

"Las personas intentan agredir al oficial, quien hace uso de su arma de fuego a un joven, Incluso había un arma de fuego dentro de su vehículo y, por tanto, la policía de manera legítima hizo uso de su arma de fuego", explicó el delegado Millones.

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