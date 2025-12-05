Puchuncaví refuerza su atención de salud con la adquisición de dos nuevas ambulancias

El Gobierno Regional de Valparaíso aprobó la disposición financiera para la adquisición de dos nuevas ambulancias 4x4 destinadas al Departamento de Salud Municipal (Desam) de Puchuncaví. La inversión supera los $337.725.000 y permitirá renovar y fortalecer la flota de vehículos de emergencia de la comuna.

Así lo dio a conocer el alcalde Marcos Morales, quien destacó que “Puchuncaví celebra la llegada de estas dos nuevas ambulancias, un logro que refleja el compromiso de esta administración con mejorar la calidad de vida y la atención de salud de nuestros vecinos y vecinas. Seguimos avanzando con obras y acciones concretas que impactan directamente en el bienestar de la comunidad".

Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló que "hoy hemos puesto los recursos para el financiamiento de estas dos nuevas ambulancias. Nuestro compromiso con la seguridad y la salud es invariable".

Estas nuevas unidades representan un importante avance para la red de atención primaria, especialmente en sectores rurales y zonas de difícil acceso, donde la capacidad de respuesta ante emergencias suele verse limitada por las condiciones geográficas. Con esta incorporación, se espera mejorar significativamente los tiempos de respuesta, así como la seguridad y calidad en el traslado de pacientes.

Asimismo, las ambulancias reforzarán el trabajo de los equipos de salud municipales, entregando herramientas más modernas y seguras para enfrentar emergencias complejas y garantizar una atención oportuna en las distintas localidades del territorio comunal. Desde el municipio destacan que esta aprobación del Gobierno Regional constituye un paso fundamental para seguir fortaleciendo la salud local y mejorar la calidad de vida de vecinos.

