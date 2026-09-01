Puchuncaví da la bienvenida al Mes de la Patria y a celebraciones de su 82° aniversario comunal con gran parrilla de actividades

Puchuncaví dio oficialmente la bienvenida al Mes de la Patria y a las celebraciones de su 82° aniversario comunal, con una actividad desarrollada en el deck de la Plaza de Puchuncaví que reunió a autoridades, vecinos y vecinas.

La jornada contempló el tradicional izamiento del pabellón patrio, un brindis con empanada y presentaciones de cueca, marcando el comienzo de uno de los meses más esperados del año, en el que las celebraciones de Fiestas Patrias se unen a la conmemoración de un nuevo aniversario de la comuna.

En este contexto, el alcalde Marcos Morales Ureta destacó la importancia de generar espacios de encuentro y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de Puchuncaví.

“Durante septiembre celebramos nuestras Fiestas Patrias y, de manera muy especial, los 82 años de Puchuncaví como comuna. Hemos preparado un amplio calendario de actividades para encontrarnos, compartir en familia y poner en valor nuestras tradiciones y nuestra identidad comunal. Queremos invitar a nuestros vecinos y vecinas de todas las localidades a participar y celebrar juntos este nuevo aniversario de Puchuncaví y el Mes de la Patria”, señaló el jefe comunal.

TRADICIÓN, FIESTAS Y ENCUENTRO PARA TODA LA FAMILIA

Uno de los grandes encuentros del mes será la IV Fiesta de la Chilenidad, que durante tres jornadas llenará de música y tradiciones la Medialuna de Puchuncaví. La celebración comenzará el jueves 17 de septiembre, desde las 19:00 horas, y continuará el viernes 18 y sábado 19, desde las 12:00 horas, extendiéndose cada jornada hasta las 00:30 horas. Una verdadera fiesta costumbrista para reunirse en familia y celebrar nuestras tradiciones durante Fiestas Patrias.

Otro de los panoramas destacados será la Fiesta de la Empanada, programada para el sábado 12 de septiembre, entre las 12:00 y las 16:00 horas en Horcón, poniendo en valor uno de los sabores más tradicionales de nuestra cocina chilena y generando un nuevo espacio de encuentro para vecinos, visitantes y familias.

A ello se sumará una actividad que ya se ha transformado en una entretenida tradición comunal: la 6ª Carrera de Garzones, que se desarrollará el martes 8 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, frente a la Casa de la Cultura de Puchuncaví, reuniendo a representantes del rubro gastronómico en una competencia que combina destreza, rapidez y mucha alegría.

XXVI CABALGATA REGIONAL POR LOS VERDES CAMPOS DE PUCHUNCAVÍ

El calendario tendrá uno de sus momentos más tradicionales el sábado 26 de septiembre, cuando a partir de las 08:00 horas se realice la XXVI Cabalgata Regional, con punto de encuentro en la Medialuna de Puchuncaví.

Esta vigésima sexta versión tendrá además un significado especial. Luego de un año marcado por las abundantes lluvias, los participantes tendrán la oportunidad de recorrer los verdes campos de Puchuncaví, disfrutando de un paisaje renovado que entregará un marco privilegiado a una de las actividades costumbristas más esperadas del calendario comunal.

Jinetes, familias y agrupaciones provenientes de Puchuncaví y de distintos puntos de la región volverán a encontrarse en una jornada que busca mantener vivas las raíces campesinas, la cultura huasa y las tradiciones rurales que forman parte de la identidad de la comuna.

UN MES COMPLETO DE ACTIVIDADES

La programación contempla además el Comunal de Cueca, este jueves 3 de septiembre en el Complejo Educacional Bicentenario Sargento Aldea; el Trekking Turismo en Llanos de La Canela; el Desfile del Mes Aniversario Comunal y Mes Patrio, el jueves 10 frente a la Municipalidad; misas a la chilena en Las Ventanas y Los Maquis; una exposición de pintura en la Casa de la Cultura y actividades vinculadas al turismo rural y el emprendimiento, entre otros encuentros preparados para septiembre.

De esta manera, el municipio busca extender las celebraciones durante todo el mes y generar instancias para que vecinos y vecinas de las distintas localidades, junto a quienes visitan Puchuncaví, puedan ser protagonistas de este nuevo aniversario comunal.

Finalmente, el alcalde Marcos Morales Ureta invitó a disfrutar de la programación con alegría y responsabilidad.

“Quiero desearles a todos nuestros vecinos y vecinas un excelente mes de septiembre. Que vivamos estas Fiestas Patrias con alegría, pero también con cuidado y responsabilidad, en armonía y en familia. Tenemos muchas actividades preparadas para nuestra comunidad y para quienes nos visitan, y esperamos que todos puedan disfrutarlas y ser parte de este mes tan especial. Porque en Puchuncaví vivimos y respetamos nuestras tradiciones, nuestra identidad y nuestros valores patrios”, concluyó el alcalde.

PURANOTICIA