Publican nuevo llamado a licitación para mejorar escalera y pasaje Ramón Ángel Jara del cerro Cordillera de Valparaíso

El Municipio de Valparaíso publicó un nuevo llamado a licitación pública para ejecutar el proyecto «Mejoramiento Escalera y Pasaje Ramón Ángel Jara», en el cerro Cordillera. Esta iniciativa, cuyo cierre de recepción de ofertas será el 25 de septiembre a las 16:00 horas, se enmarca en el programa Revive Valparaíso de la Subdere y busca recuperar espacios urbanos emblemáticos que forman parte del entorno más amplio del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, cercano a su Zona de Amortiguamiento.

Cristóbal Mira, director de la Secretaría Comunal de Planificación de Valparaíso, señaló que “uno de los focos prioritarios de trabajo de la administración de la alcaldesa Camila Nieto, es levantar y potenciar el centro cívico y el Barrio Puerto a través de diferentes líneas de inversión, de manera de contribuir a mejorar la accesibilidad, movilidad y seguridad en nuestra comuna. El avance de este proyecto es un paso concreto para seguir trabajando por la revitalización de este sector, a través del mejoramiento de un pasaje y una escalera, infraestructura que facilitará la movilidad peatonal en el Barrio Puerto, permitiendo fortalecer la vida comunitaria y turística de este espacio que es clave para la ciudad de Valparaíso”.

Por su parte, Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Municipal Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, destacó que “para la Corporación, este llamado a licitación es muy importante porque recoge un proceso que se fortaleció en 2023 con los programas del Plan de Gestión, donde las comunidades relevaron este proyecto como prioritario. Hoy, gracias al trabajo del equipo del programa Revive Valparaíso, se está materializando una iniciativa con una larga trayectoria que busca recuperar atributos muy relevantes, como el espacio público. Volver a poner en valor pasajes, miradores y escaleras significa también devolver vida a los lugares donde las comunidades habitan, transitan y se relacionan”.

La Municipalidad de Valparaíso y la Corporación valoran este avance, ya que responde al programa de Espacio Público y Equipamiento Urbano del Plan de Gestión 2025–2034, del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, que contempla la revitalización de espacios comunitarios como una de sus prioridades estratégicas.

