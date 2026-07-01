Publican nueva licitación para obras en el Puente Capuchinos y proyectan fuerte impacto en el tránsito entre Viña del Mar y Valparaíso

Un nuevo paso dio el esperado proyecto de mejoramiento del Puente Capuchinos y su entorno en Viña del Mar, luego que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso publicara una nueva licitación para ejecutar las esperadas obras, iniciativa que contempla una inversión superior a los $16 mil millones.

El proceso fue ingresado a Mercado Público y permanecerá abierto hasta el 24 de julio, buscando adjudicar una intervención que considera un plazo de ejecución de 518 días corridos y que abarcará un extenso tramo de la Av. España, entre las inmediaciones de la estación Recreo del Metro de Valparaíso y el sector oriente del retorno Capuchinos.

La nueva convocatoria surge luego que el concurso anterior, realizado durante el año pasado, no lograra adjudicarse, obligando a las autoridades a iniciar nuevamente el proceso para concretar una de las obras de infraestructura vial más relevantes proyectadas para el borde costero entre Valparaíso y Viña del Mar.

Entre las intervenciones contempladas destaca la reconstrucción total de la estructura ubicada en el sector de Toro Herrera, conocida como Puente Nuevo. El viaducto actual será demolido para dar paso a una nueva infraestructura diseñada con vigas de hormigón pretensado.

En paralelo, el denominado Puente Antiguo será sometido a una serie de trabajos de conservación. Las obras consideran reparación de fisuras, recuperación de revestimientos y mantención de la losa existente, luego de que los estudios técnicos descartaran riesgos estructurales que hicieran necesaria su reposición.

Por su parte, el puente utilizado para el retorno vehicular también será objeto de intervenciones destinadas a reforzar su estructura, principalmente para corregir deterioros asociados a la humedad y la corrosión. Debido a su ubicación y a la cercanía con la vía férrea, parte de estas labores deberán ejecutarse durante horario nocturno y coordinadas con la operación ferroviaria.

Dado el impacto que tendrán los trabajos sobre una de las principales rutas de conexión entre Valparaíso y Viña del Mar, la ejecución fue dividida en distintas etapas. Durante la primera fase se intervendrá la estructura más antigua, lo que implicará restricciones en los retornos existentes y modificaciones en la circulación vehicular.

Posteriormente, cuando se realice el reemplazo del puente del sector Toro Herrera, se producirá el mayor cambio en el tránsito, con el cierre de la calzada en dirección hacia Valparaíso. Para mantener la conectividad, se habilitará circulación bidireccional en la pista opuesta entre el sector del Reloj de Flores y calle Amunátegui.

El plan operacional también considera medidas complementarias para mitigar la congestión, entre ellas una restricción vehicular por dígitos y una reducción de la velocidad máxima permitida a 40 kilómetros por hora en el área de intervención.

La etapa final estará enfocada en la reposición del pavimento de la calzada que conecta Valparaíso con Viña del Mar, sector donde temporalmente disminuirá la cantidad de pistas disponibles para los automovilistas.

Sobre esta iniciativa, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sostuvo a La Estrella que "es prioritario avanzar en el mejoramiento del Puente Capuchinos y su entorno en Avenida España. Se trata de una infraestructura que requiere una intervención profunda y urgente para resguardar la seguridad de conductores, peatones y del transporte público. (...) Lo que se necesita es una intervención integral y definitiva, no soluciones parciales o medidas transitorias".

Cabe hacer presente que junto con las mejoras estructurales, el proyecto incorpora una serie de obras complementarias orientadas a reforzar la infraestructura urbana y costera del sector. Entre ellas se incluyen trabajos en la red de evacuación de aguas lluvias, modernización del alumbrado público, mejoramiento de espacios peatonales, reconstrucción de muros y la instalación de defensas costeras mediante enrocados para enfrentar el impacto del oleaje.

PURANOTICIA