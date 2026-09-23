Proyecto Parque Barón de Valparaíso entra en su etapa final: registra un avance físico del 85%

El proyecto Parque Barón, una de las intervenciones urbanas más relevantes de la región de Valparaíso, avanza hacia su puesta en servicio provisorio.

La iniciativa recuperó un área históricamente deteriorada, disminuyó el déficit de áreas verdes y espacios públicos y devolvió el borde costero a la comunidad.

“Este nuevo espacio se abre de manera oficial y segura a la comunidad, permitiendo que los vecinos utilicen los senderos, juegos y áreas recreativas mientras el contratista subsana los últimos detalles menores”, señaló el director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Valparaíso, Victor Reinoso Valdés.

El proyecto, que consideró una inversión superior a las 638 mil UF, registra actualmente un avance físico del 85%. Mientras que el 15% restante, corresponde a la etapa de terminaciones tales como: la instalación de juegos infantiles, demarcaciones, vallas de protección, sistemas eléctricos, redes de riego y otras partidas complementarias que no impiden la puesta en servicio provisorio.

Para lo anterior, agregó el director de Serviu, “el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha considerado la contratación de un servicio integral de seguridad para resguardar las instalaciones durante las 24 horas del día. Este sistema contemplará supervisores, guardias de seguridad, 103 cámaras de vigilancia, una central de monitoreo y patrullajes preventivos, entre otras medidas orientadas a promover el uso seguro y adecuado de este nuevo espacio público”.

Según indicó el Serviu, el Parque Barón "está llamado a convertirse en un nuevo punto de encuentro para las familias, deportistas, organizaciones y visitantes. Su ubicación, su escala y su equipamiento lo proyectan como un espacio emblemático para la región".

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