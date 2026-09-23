Pesca artesanal de Valparaíso suma nuevo apoyo: 487 embarcaciones accedieron al quinto cupón que entrega el Gobierno

Un nuevo apoyo para la pesca artesanal comenzó a materializarse en la región de Valparaíso, luego de que el Gobierno habilitara el quinto cupón de pesca, beneficio que durante septiembre contempla recursos por $48,7 millones para las embarcaciones que cumplieron con los requisitos establecidos.

A nivel regional, 487 embarcaciones registraron operaciones durante agosto, cifra que representa el 9,9% del total nacional, donde fueron contabilizadas 4.901 embarcaciones habilitadas para cobrar este quinto cupón.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, explicó que “hemos dispuesto una serie de medidas para fortalecer y apoyar a nuestros pescadores artesanales, a través del plan Chile Sale Adelante, a propósito del alza de los combustibles. Hoy, a través de este cupón de pesca, en la Región de Valparaíso 487 pescadores han sido beneficiados, con un total de $237 millones entregados directamente”.

A ello agregó que "aún quedan pendientes los pagos correspondientes a los meses de septiembre y octubre. Son $100 mil que se depositan en las cuentas RUT. Este beneficio se ha entregado durante seis meses”.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones enfatizó que “este beneficio surge por el alza del combustible. El Gobierno determinó que una forma de paliar el impacto económico en la pesca era entregar un bono directo a los armadores. Y en este caso se ha entregado en cada una de las caletas. Son $100.000 por pescador. Estamos muy contentos con esta ayuda que le hemos entregado a los pescadores. Sabemos los vaivenes de la economía, particularmente las alzas de los combustibles y cómo afectan la actividad de la pesca".

Los recursos forman parte del plan “Chile sale Adelante” y serán distribuidos territorialmente, alcanzando a 15 comunas de la Región de Valparaíso, con apoyo dirigido a distintas caletas y asentamientos costeros.

Con esta nueva entrega, el Gobierno ha habilitado en total 2.374 cupones de pesca artesanal en la región de Valparaíso, lo que representa recursos por hasta $237,4 millones destinados a apoyar al sector.

El beneficio contempla todavía una última entrega. Se trata del sexto y último cupón de pesca artesanal, cuya habilitación está proyectada para fines de octubre de 2026, completando así el esquema de apoyo definido para el sector.

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