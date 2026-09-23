Gobierno promueve en la ONU la candidatura de Valparaíso para albergar la sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, Chile encabezó un evento internacional para promocionar la candidatura de Valparaíso como sede del Acuerdo BBNJ, sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, más conocido como Tratado de Alta Mar.

El evento fue encabezado por el Presidente José Antonio Kast, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna y la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

“Para Chile, como país que mira al mar, es clave la implementación de BBNJ para proteger nuestros océanos en alta mar. En ese contexto, impulsar la candidatura de Valparaíso como sede de su secretaría es parte del compromiso asumido por este Gobierno, como una política de Estado”, destacó el Mandatario.

Añadió que “Chile no solo tiene las condiciones necesarias para enfrentar este desafío, sino que su historia de contribuciones al derecho del mar lo avalan”.

BBNJ First Movers es una iniciativa de colaboración global que tiene como objetivo acelerar la implementación temprana del acuerdo, mediante la creación de un conjunto de propuestas de alta ambición para la primera generación de áreas marinas protegidas en el marco del Acuerdo BBNJ.

Chile fue el segundo país del mundo en ratificar el acuerdo BBNJ y actualmente trabaja en su implementación nacional, promoviendo la participación del sector público, privado, universidades y comunidad científica, entre otros actores.

La postulación de Valparaíso responde a la importancia que le otorga la política exterior de Chile al cuidado del océano, en seguimiento a una larga historia de contribuciones que ha hecho el país al Derecho Internacional del Mar.

La decisión sobre la sede será adoptada por la Primera Conferencia de las Partes (COP1), en enero de 2027 y Chile ha desplegado una intensa campaña para su promoción, abordándolo en cada una de las instancias bilaterales y multilaterales.

Para la campaña, que se extenderá hasta diciembre, se les encomendó a los embajadores de Chile en el mundo reforzar las ventajas que tiene la ciudad de Valparaíso.

La propuesta de Chile se basa en tres pilares: Chile y su tradición oceánica, las contribuciones a la conservación del océano y al derecho internacional del mar; los estándares internacionales con garantías de inclusión y transparencia; y que sea la primera sede de Naciones Unidas con membresía universal en América Latina.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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