Quilpué avanza en nuevo Cecosf El Boldo: recinto de 715 m² tendrá 14 boxes de atención

El proyecto de Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) El Boldo, en Quilpué, contempla la construcción de un recinto de dos niveles, con una superficie total de 715 metros cuadrados, que contará con 14 boxes de atención, de los cuales seis estarán destinados a procedimientos y ocho serán multipropósito.

Entre los espacios destinados a procedimientos se consideran boxes para atención respiratoria, gineco-obstétrica, curaciones y tratamientos, atención dental, inmunización y toma de muestras, permitiendo ampliar y diversificar las prestaciones disponibles para la comunidad.

Cabe mencionar que esta nueva infraestructura de salud se emplaza en un sector fuertemente afectado por el megaincendio de 2024 y que, por años, esperaba contar con un espacio de estas características.

En este contexto, la alcaldesa Carolina Corti destacó que "esta es una deuda histórica y, además, es una respuesta a una demanda ciudadana del sector, que se agudiza muchísimo en el proceso del incendio del año 2024”.

A ello agregó que "nosotros somos una de las comunas que tiene Universalización de la Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud, donde nos entregan un dinero por cada una de las personas que está inscrita. Entonces, ¿dónde nosotros veíamos que se podía plasmar mucho mejor el dinero y donde la gente lo viera? En infraestructura".

Corti continuó expresando que "por eso partimos con la posta de Colliguay, la posta rural y hoy día, a menos de tres semanas, vamos a estar, si Dios así lo quiere, inaugurando el nuevo Cecosf El Boldo. Lo interesante de trabajar con universalización es la rapidez con la que se construyen infraestructuras como esta, que son a largo plazo”.

El proyecto, además, contempla una construcción de dos niveles. Son 715 metros cuadrados y va a contar, además, con 14 box de atención, de los cuales seis están destinados a procedimientos y ocho van a estar destinados a multipropósito.

El nuevo Cecosf también contará con espacios y servicios complementarios para usuarios y funcionarios, entre ellos: área para la entrega de alimentos por parte del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC); botiquín; SOME; ascensor; sistema de purificación de agua; sala destinada a la gestión de residuos sanitarios; sistema de respaldo de agua potable; generador eléctrico de respaldo; además de baños, comedor y sala multiuso.

El proyecto es financiado a través del Programa de Universalización de la Atención Primaria de Salud y fondos municipales, considerando la preparación del terreno, la adquisición de equipamiento y la ejecución del proyecto, con una inversión total de $960 millones de pesos.

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