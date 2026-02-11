Proyecto municipal de salud mental en Valparaíso registra más de 3 mil atenciones

Más de 3 mil atenciones registra “Valpo Amanecer”, proyecto de salud municipal que en pocos meses ha entregado prestaciones a más de 1.500 personas.

La iniciativa, gestionad por la Corporación Municipal de Valparaíso, tiene como objetivo mejorar el acceso a la salud mental en la comunidad porteña, y funciona con un modelo mixto de atención.

Por un lado, ofrece acceso gratuito mediante derivación de los Cesfam y SAPU, y por otro, brinda atención a través del acceso a precio justo, entregando así la posibilidad de ampliar la cobertura de salud mental en la comunidad de Valparaíso.

Uno de los resultados más destacados es la atención prioritaria a 500 niños, niñas y adolescentes (NNA), lo que representa aproximadamente un 30% del total de pacientes atendidos. De este grupo, 127 menores entre cuatro y nueve años ya forman parte del programa especializado “PASMI Amanecer”, orientado a la intervención temprana en salud mental infantil.

Mario Del Carpio, secretario general de la Corporación Municipal de Valparaíso, indicó que “mejorar el acceso a la atención de salud mental es una prioridad que la alcaldesa Camila Nieto nos encomendó desde el primer día de trabajo. En menos de un año de gestión, logramos iniciar el pilotaje de "Valpo Amanecer", y estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en estos primeros meses”.

Asimismo, destacó que “la creación y puesta en marcha de "Valpo Amanecer" es muy importante, ya que los datos de atención de los primeros meses, nos demuestran que el acceso a tratamiento y atención de salud mental, no podían seguir esperando en nuestros vecinos y vecinas” y agregó que “continuaremos implementando iniciativas que son prioridad para la alcaldesa Camila Nieto, que permitan entregar acceso oportuno a la salud, especialmente en niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas mayores”.

La vecina Katherine González, se ha atendido junto a su hija en "Valpo Amanecer" y señaló que el centro “está muy bonito, es más acogedor, porque en el otro centro, las salas y asientos no estaban como para niños, era como cuando uno va al médico, entonces sí, a mi me gustó, porque yo me atendía en el otro y se nota mucho la diferencia, es como más acogedor”, y precisó que “a mi hija le encanta, le gusta venir, y creo que es porque es más acogedor y tiene libros, que los hacen jugar, interactúan más con ellos, y en el otro centro no era así”.

Para acceder a los servicios de "Valpo Amanecer", se puede reservar hora de atención en el sitio web redsaludpopular.cl y dirigirse al edificio Nautilus, ubicado en calle Blanco 1215, piso 10, oficina 1004; además cuenta con atención gratuita mediante derivación de los Cesfam de Valparaíso.

