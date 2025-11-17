Proyecto «Los Nogales 1»: 54 familias de Catemu recibieron las escrituras de dominio que las acredita como dueñas de sus casas

En un ambiente de celebración, 54 familias que dan vida al conjunto habitacional «Los Nogales 1», ubicado en Catemu, recibieron por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), las escrituras de dominio que las acredita como dueñas de sus casas, con lo que culminan el anhelado sueño de la vivienda propia y que, además, les permitirá postular a subsidios que mejorarán su entorno, barrio y hogares.

Vale consignar que, si bien el proyecto inició en el 2018 con la entrega del terreno, no fue hasta el año 2021 y 2022 que se dispusieron los recursos necesarios para poder concretar las obras.

La seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, destacó que “recibir la escritura es un hito de término de los proyectos habitacionales, y, por supuesto, eso da la certeza y seguridad de tener una vivienda definitiva. Esto es parte del compromiso que ha planteado el Presidente Gabriel Boric de entregar certezas, de entregar viviendas de calidad hasta su último proceso”.

El proyecto está compuesto por viviendas mixtas, de dos y un piso, que están emplazadas en terrenos de 140 metros de superficie aproximados. Además, se consideró pavimentación, alcantarillado público definitivo, red de agua potable y dos plazas equipadas.

A partir de este hito, las familias podrán postular a mejoramientos de obras. Así lo comentó la directora (s) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz. “Es un hito relevante porque esto permite que las familias puedan tener en propiedad su vivienda y eso significa también que pueda llegar la inversión pública. Inversión pública que puede generar un mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda, mejoramiento de espacios públicos. Y eso solo puede darse en la medida en que esté regularizado el conjunto y las viviendas en sí”.

El alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz, comentó que "llegó el cambio de Gobierno y apareció el ministro Carlos Montes, apareció la seremi, apareció toda la gente que empatizó con el tema. Se liberaron los fondos y a fines del 2024 las entregamos y hoy, un año después, ya podemos decir felices que la gente tiene la escritura guardada en su casa. Algo que para ellos y para todos es el bien más importante que existe, cuando tenemos nuestra casa”.

Finalmente, la beneficiaria Carolina Fernandez, expresó estar "inmensamente feliz, ya que esta instancia se veía muy lejana y por fin llegó y ya tenemos nuestras escrituras en manos con nuestra casita propia. Así que inmensamente feliz, yo creo que todos los vecinos también”.

