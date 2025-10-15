Proyecto habitacional «Reñaca Alto» beneficiará a 240 familias de Viña del Mar: 72 de ellas son damnificadas del megaincendio

Autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) encabezaron la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto habitacional «Reñaca Alto», que beneficiará a 240 familias de Viña del Mar, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional.

El nuevo conjunto destina 72 viviendas a familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024, formando parte de la línea de soluciones de reconstrucción para propietarios que eligieron ser relocalizados en barrios distintos a los siniestrados.

Cabe hacer presente que 66 de estas familias residían en el sector de El Olivar, cinco en la población Argentina y una en Los Almendros. Todas optaron por ceder sus propiedades para ser relocalizadas en nuevos proyectos habitacionales.

Este condominio en particular destaca por ubicarse en el sector de Reñaca Alto, con excelente conectividad, a pasos de transporte público, así como de diversos equipamientos urbanos, entre ellos locales comerciales, supermercado y áreas verdes.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló que “acá se van a construir 240 departamentos que están con los estándares y las calidades actuales. Estos departamentos son los que están construyendo en distintos lados y se van a hacer acá, cada uno va a tener un estacionamiento. Van a ser con envolvente térmica, para que no tengan ni frío ni calor, van a tener ventanas termopanel y otros elementos particularmente importantes, como las bombas de agua de calidad, así como vez un sistema muy preparado de mantención de los de los ascensores".

En tanto, Elsa Castro, en representación de las familias, expresó su agradecimiento "a todas las personas que hicieron posible este proyecto de vivienda para quienes lo perdimos todo en el incendio del sector de El Olivar". Junto a ello, recordó que "aquel día fue uno de los más difíciles de mi vida. Las llamas avanzaban tan rápido que apenas tuve tiempo de escapar junto a mis dos hijos. Ver cómo el fuego consumía mi casa, mis recuerdos y tantos años de esfuerzo, fue una experiencia muy dolorosa. Pero hoy, al ver estos nuevos proyectos del departamento, siento que la vida me da una nueva oportunidad. Este no es solo un techo, es el comienzo de una nueva etapa, un lugar donde volver a sentir seguridad, esperanza y tranquilidad".

El condominio «Reñaca Alto» es parte de la nueva oferta de conjuntos habitacionales con unidades que serán destinadas a familias damnificadas que optan por la relocalización. Otros dos proyectos en desarrollo son «Mirador Zenteno», en Viña del Mar, con 160 viviendas, 80 de ellas para familias damnificadas; y «Humboldt», en Quilpué, con la totalidad de sus 45 unidades para familias afectadas por el megaincendio.

PURANOTICIA